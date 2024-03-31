Команда Гараничева победила в эстафете на чемпионате России по биатлону
Сборная Тюменской области выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по биатлону. Соревнования проходят в Тюмени.
Команда в составе Вадима Истамгулова, Александра Поварницына, Александра Логинова и Евгения Гараничева показала время 1 час 20 минут 37,7 секунды и использовала два дополнительных патрона. Гараничев, 13 марта объявивший о завершении карьеры после окончания сезона, бежал последний этап эстафеты.
Второе место у сборной ХМАО (Дмитрий Иванов, Никита Поршнев, Алексей Вагин, Петр Пащенко) с отставанием 30,5 секунды и десятью дополнительными патронами.
Третий результат у первой команды Белоруссии (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Степан Данилов, Антон Смольский), которая проиграла лидерам 1 минуту 13,6 секунды (восемь патронов).
Поскольку белорусы выступают вне зачета, бронзовыми призерами станут биатлонисты Новосибирской области Павел Кудряшов, Роман Еремин, Олег Домичек и Даниил Серохвостов, которые показали пятый результат, уступив обеим белорусским командам.
Под Киевом установили 10 тыс. «зубов дракона». Фото из космоса
Дипломаты из США и ЕС приняли участие в памятной акции у «Крокуса»
Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
Большинство банков Армении перестали работать с картами «Мир»
В здании Бауманки загорелась кровля. Видео
Что происходит в приграничном городах и селах Белгородской области. Репортаж
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в апреле 2024 года