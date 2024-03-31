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Команда Гараничева победила в эстафете на чемпионате России по биатлону

Команда Гараничева и Логинова выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону
Последний этап эстафеты бежал 36-летний Евгений Гараничев, который завершит карьеру по окончании сезона. Второе место заняла команда ХМАО, следом финишировали две белорусские команды и сборная Новосибирской области
Глава СБР Виктор Майгуров и Евгений Гараничев (слева направо)
Глава СБР Виктор Майгуров и Евгений Гараничев (слева направо) (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Сборная Тюменской области выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по биатлону. Соревнования проходят в Тюмени.

Команда в составе Вадима Истамгулова, Александра Поварницына, Александра Логинова и Евгения Гараничева показала время 1 час 20 минут 37,7 секунды и использовала два дополнительных патрона. Гараничев, 13 марта объявивший о завершении карьеры после окончания сезона, бежал последний этап эстафеты.

Второе место у сборной ХМАО (Дмитрий Иванов, Никита Поршнев, Алексей Вагин, Петр Пащенко) с отставанием 30,5 секунды и десятью дополнительными патронами.

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Третий результат у первой команды Белоруссии (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Степан Данилов, Антон Смольский), которая проиграла лидерам 1 минуту 13,6 секунды (восемь патронов).

Поскольку белорусы выступают вне зачета, бронзовыми призерами станут биатлонисты Новосибирской области Павел Кудряшов, Роман Еремин, Олег Домичек и Даниил Серохвостов, которые показали пятый результат, уступив обеим белорусским командам.

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Анна Сатдинова
Биатлон Евгений Гараничев
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