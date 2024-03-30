ЦСКА упустил победу над худшей командой РПЛ, ведя 2:0

ЦСКА упустил победу над «Сочи» в матче РПЛ, ведя 2:0

Армейцы выигрывали у «Сочи» с разницей в два мяча до 50-й минуты, но встреча в итоге завершилась со счетом 2:2

Фото: телеграм-канал ФК ЦСКА

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Сочи» со счетом 2:2 в гостевом матче 22-го тура Российской премьер лиги (РПЛ).

В составе гостей отличился Антон Заболотный (46-я минута), также автогол на счету защитника «Сочи» Дмитрия Чистякова (16). У проигравших забили Сауль Гуарирапа (50) и Мартин Крамарич (73).

«Сочи» последний раз побеждал в РПЛ в октябре 2023 года, когда в 12-м туре обыграл «Урал» (4:1).

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Сочи» с 14 очками расположился на последнем, 16-м месте.

В следующем туре ЦСКА 7 апреля примет воронежский «Факел», «Сочи» днем ранее в гостях сыграет с «Ростовом».