ЦСКА упустил победу над худшей командой РПЛ, ведя 2:0
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Сочи» со счетом 2:2 в гостевом матче 22-го тура Российской премьер лиги (РПЛ).
В составе гостей отличился Антон Заболотный (46-я минута), также автогол на счету защитника «Сочи» Дмитрия Чистякова (16). У проигравших забили Сауль Гуарирапа (50) и Мартин Крамарич (73).
«Сочи» последний раз побеждал в РПЛ в октябре 2023 года, когда в 12-м туре обыграл «Урал» (4:1).
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Сочи» с 14 очками расположился на последнем, 16-м месте.
В следующем туре ЦСКА 7 апреля примет воронежский «Факел», «Сочи» днем ранее в гостях сыграет с «Ростовом».
СК раскрыл новые подробности об организаторах теракта в «Крокусе»
Главком ВСУ назвал сложной ситуацию на фронте
В Белгороде дрон атаковал жилой дом. Фото
Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу по УДО
Премьер Польши Дональд Туск заявил о наступлении «предвоенной эпохи»
Выживший в «Крокусе» мужчина нашел пулю в спине на следующий день после теракта
Библиотека Гарварда сняла с книги XIX века переплет из человеческой кожи. Фото
Лавров оценил китайский мирный план урегулирования конфликта на Украине
Россия и США обменялись пословицами о навозе и мыле