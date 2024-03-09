Женский «Спартак» проиграл «Зениту» в первом матче в истории клуба
Московский «Спартак» уступил петербургскому «Зениту» со счетом 0:1 в гостевом матче первого тура женского чемпионата России по футболу.
Единственный гол на счету Габриэлы Гживиньски (4-я минута).
На 90-й минуте удаление заработала футболистка «Спартака» Марина Федорова.
Этот матч стал дебютным в истории женского «Спартака». О создании команды было объявлено в октябре прошлого года. Директором ЖФК «Спартак» стала Елена Терехова — бывшая футболистка сборной России, четырехкратная чемпионка страны и чемпионка США (2007). Главным тренером команды является Вадим Козлов.
Женский «Зенит» выиграл два последних чемпионата России.
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