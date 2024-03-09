Женский «Спартак» проиграл «Зениту» в первом матче в истории клуба

Женский «Спартак» проиграл «Зениту» в первом матче в истории клуба

Футболистки московского клуба уступили действующему чемпиону страны со счетом 0:1

Фото: ЖФК «Спартак»

Московский «Спартак» уступил петербургскому «Зениту» со счетом 0:1 в гостевом матче первого тура женского чемпионата России по футболу.

Единственный гол на счету Габриэлы Гживиньски (4-я минута).

На 90-й минуте удаление заработала футболистка «Спартака» Марина Федорова.

Этот матч стал дебютным в истории женского «Спартака». О создании команды было объявлено в октябре прошлого года. Директором ЖФК «Спартак» стала Елена Терехова — бывшая футболистка сборной России, четырехкратная чемпионка страны и чемпионка США (2007). Главным тренером команды является Вадим Козлов.

Женский «Зенит» выиграл два последних чемпионата России.