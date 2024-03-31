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Один из лучших роллеров России погиб во время соревнований в Петербурге

Один из лучших роллеров России Богрец погиб во время соревнований в Петербурге
Во время соревнований в клубе «Жесть» 30 марта Роман Богрец упал и ударился об ограждение и через несколько часов умер в больнице. В федерации заявили, что Богрец воспитал много спортсменов как тренер и был образцом для подражания
Роман Богрец
Роман Богрец (Фото: rollersport.ru)

Один из лучших роллеров России Роман Богрец скончался из-за травм, полученных на соревнованиях по кроссу в Санкт-Петербурге 30 марта, сообщила пресс-служба Федерации роллер-спорта России.

«Роман воспитал множество талантливых юных спортсменов в роллер-спорте по направлениям фрискейта и скейт-кросса. Сам много тренировался и выступал, являлся образцом подражания для многих спортсменов», — говорится в сообщении.

В организации заявили, что смерть 36-летнего Богреца стала неожиданностью и шоком, и выразили соболезнования родным и близким.

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Как сообщает 78.ru, во время соревнований в клубе «Жесть» Богрец на высокой скорости врезался в ограждение, получив тяжелую сочетанную травму головы и груди. На мероприятии присутствовали медики, спортсмена сразу госпитализировали, но он скончался в больнице через несколько часов.

Богреца в 2010 году признали лучшим фрискейтером Санкт-Петербурга, с тех пор он неоднократно побеждал на российских и международных соревнованиях.

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