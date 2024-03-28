Умер тренер сборной СССР по фехтованию Владимир Аракелов
Заслуженный тренер России по фехтованию на шпагах Владимир Аракелов скончался на 79-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации фехтования России (ФФР).
«Владимир Владимирович внес огромный вклад в развитие отечественного шпажного фехтования, подготовив целую плеяду высококлассных спортсменов, достигших высоких результатов на чемпионатах СССР и России, крупнейших международных соревнованиях», — говорится в сообщении.
Аракелов работал тренером в СДЮШОР Владикавказа, был тренером сборной СССР, подготовил бронзового призера Олимпиады-1980 и двукратного чемпиона мира Александра Можаева. В юности Аракелов сам входил в юниорскую сборную СССР.
ФФР выразила соболезнования родным, близким и ученикам Аракелова.
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