Умер тренер сборной СССР по фехтованию Владимир Аракелов

Умер тренер сборной СССР по фехтованию на шпагах Владимир Аракелов

В федерации отметили, что Владимир Аракелов внес огромный вклад в развитие отечественного фехтования на шпагах, его самым успешным учеником был призер Олимпиады и двукратный чемпион мира Александр Можаев

Владимир Аракелов (Фото: Федерация фехтования России (rusfencing.ru))

Заслуженный тренер России по фехтованию на шпагах Владимир Аракелов скончался на 79-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации фехтования России (ФФР).

«Владимир Владимирович внес огромный вклад в развитие отечественного шпажного фехтования, подготовив целую плеяду высококлассных спортсменов, достигших высоких результатов на чемпионатах СССР и России, крупнейших международных соревнованиях», — говорится в сообщении.

Аракелов работал тренером в СДЮШОР Владикавказа, был тренером сборной СССР, подготовил бронзового призера Олимпиады-1980 и двукратного чемпиона мира Александра Можаева. В юности Аракелов сам входил в юниорскую сборную СССР.

ФФР выразила соболезнования родным, близким и ученикам Аракелова.