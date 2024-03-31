Овечкин поднялся на 35-е место по числу сыгранных матчей в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел 1417-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, поднявшись на 35-е место по этому показателю в истории турнира.
«Вашингтон» в субботу проиграл «Бостон Брюинз» по буллитам со счетом 2:3. Овечкин провел на льду почти 22 минуты и не забил буллит. Он не набрал очков в третьем матче подряд.
В матче с «Бостоном» Овечкин опередил Эла Макинниса, сыгравшего 1416 матчей, и сравнялся с Люком Ричардсоном.
Больше всего игр в «регулярках» НХЛ провел канадский форвард Патрик Марло (1779), который выступал в лиге с 1997 по 2021 год. Из действующих игроков больше матчей, чем у Овечкина, только у 39-летнего защитника «Даллас Старз» Райана Сутера — 1437, он 30-й в списке.
Среди россиян больше Овечкина в НХЛ не сыграл никто.
На счету 38-летнего Овечкина в этом сезоне 26 голов и 32 передачи в 70 играх.
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