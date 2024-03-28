Клуб Овечкина останется в Вашингтоне из-за срыва сделки по новой арене

В декабре владелец команды договорился с губернатором Вирджинии о строительстве новой арены, но проект не одобрили демократы, контролирующие генассамблею штата

Александр Овечкин (Фото: Amber Searls / USA Today Sports / Reuters)

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский форвард Александр Овечкин, как и команда НБА «Вашингтон Уизардс», останется в столице США до 2050 года после срыва планировавшегося ранее переезда в соседнюю Вирджинию. Об этом сообщает AP.

Мэр округа Колумбия Мюриел Баузер и владелец команд Тед Леонсис подписали соответствующее соглашение, сделку на следующей неделе рассмотрит совет округа.

В декабре Леонсис и губернатор Вирджинии Гленн Янгкин объявили о переезде обеих команд на арену, которую планировалось построить к 2028 году в Александрии, на противоположном от Вашингтона берегу реки Потомак. Это менее чем в 10 км от Capital One Arena, где сейчас играют команды.

Янгкин, республиканец, в среду выразил разочарование срывом сделки и возложил вину на демократов, контролирующих генеральную ассамблею штата.

После этого Леонсис договорился с округом Колумбия о расширении комплекса Capital One Arena, создании рядом развлекательного района и мерах по улучшению безопасности и транспортной инфраструктуры. Он назвал это «разумной коммерческой сделкой».

«Кэпиталз» с 1997 года играет на Capital One Arena, которая находится чуть больше чем в километре от Белого дома.