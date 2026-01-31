Дегтярев оценил решение World Taekwondo вернуть флаг россиянам
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что приветствует решение совета Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) о допуске российских спортсменов к международным турнирам под национальным флагом и с гимном. Слова Дегтярева приводит пресс-служба ОКР.
World Taekwondo 31 января допустила российских спортсменов на свои турниры без ограничений.
«Это вновь подтверждает, что единоборства стали ведущим направлением, которое открывает нашим атлетам путь в мировой спорт», — сказал Дегтярев, отметив, что ранее аналогичные решения приняли федерации дзюдо, самбо, кикбоксинга и тайского бокса.
По словам Дегтярева, процесс восстановления принципов равных условий для всех спортсменов и уважения к спортивному результату уверенно продолжается. «Будем дальше работать над тем, чтобы все наши спортсмены смогли выступать на международных состязаниях на равных с остальными», — заключил глава ОКР.
Ранее World Taekwondo допускала россиян и белорусов к турнирам в нейтральном статусе.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции