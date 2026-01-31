Дегтярев оценил решение World Taekwondo вернуть флаг россиянам

Глава ОКР отметил, что «единоборства стали ведущим направлением, которое открывает российским атлетам путь в мировой спорт»

Михаил Дегтярев (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что приветствует решение совета Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) о допуске российских спортсменов к международным турнирам под национальным флагом и с гимном. Слова Дегтярева приводит пресс-служба ОКР.

World Taekwondo 31 января допустила российских спортсменов на свои турниры без ограничений.

«Это вновь подтверждает, что единоборства стали ведущим направлением, которое открывает нашим атлетам путь в мировой спорт», — сказал Дегтярев, отметив, что ранее аналогичные решения приняли федерации дзюдо, самбо, кикбоксинга и тайского бокса.

По словам Дегтярева, процесс восстановления принципов равных условий для всех спортсменов и уважения к спортивному результату уверенно продолжается. «Будем дальше работать над тем, чтобы все наши спортсмены смогли выступать на международных состязаниях на равных с остальными», — заключил глава ОКР.

Ранее World Taekwondo допускала россиян и белорусов к турнирам в нейтральном статусе.