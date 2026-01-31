Россиянин Демин побил два рекорда в НБА и сделал первый дабл-дабл
«Бруклин Нетс» обыграл «Юту Джаз» со счетом 109:99 в гостевом матче регулярного чемпионата НБА.
Лучшим игроком в составе «Бруклина» стал 19-летний российский разыгрывающий Егор Демин, который сделал первый в карьере в НБА дабл-дабл — 25 очков и 10 подборов (оба показателя стали личными рекордами). Также на счету россиянина, который проводит дебютный сезон в НБА, четыре передачи и шесть из 12 реализованных трехочковых.
Демин установил рекорд НБА по продолжительности серии матчей с трехочковыми бросками среди новичков. Он забросил трехочковый в 34-й встрече подряд, у Руди Фернандеса (сезон 2008/09) и Лэндри Шэмета (сезон-2018/19) были серии из 33 игр.
Кроме того, Демин стал самым молодым игроком в истории НБА, кому удалось набрать в матче 25 или более очков, совершить 10 или более подборов и реализовать пять или более трехочковых бросков. Предыдущий рекорд принадлежал Виктору Вембаньяме из «Сан-Антонио Сперс» (29 февраля 2024 года; 20 лет и 56 дней).
Демин был выбран на драфте-2025 под восьмым номером, став самым высокозадрафтованным игроком из России в истории НБА.
