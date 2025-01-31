ЦСКА обыграл «Ростов» в матче Зимнего кубка РПЛ
Футболисты московского ЦСКА обыграли «Ростов» со счетом 1:0 в матче группового турнира Зимнего кубка РПЛ, который проходит в Абу-Даби.
Гол забил Тамерлан Мусаев (75-я минута).
В одной группе с ЦСКА и «Ростовом» играет «Зенит». Другую группу составили «Спартак», «Краснодар» и «Динамо».
Накануне «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 3:2 в первом матче турнира.
Следующим соперником ЦСКА будет «Зенит» 4 февраля, «Ростов» встретится с петербургским клубом 7 февраля.
Два предыдущих Зимних кубка РПЛ выиграл «Спартак».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»
Итоги жеребьевки в Лиге чемпионов. Инфографика
Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео
Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции
Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году
Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Топ-10 дивидендных бумаг на ближайший год
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Что будет с биткоином в ближайшие месяцы