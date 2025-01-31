ЦСКА обыграл «Ростов» в матче Зимнего кубка РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0, гол забил Тамерлан Мусаев

Фото: телеграм-канал ФК ЦСКА

Футболисты московского ЦСКА обыграли «Ростов» со счетом 1:0 в матче группового турнира Зимнего кубка РПЛ, который проходит в Абу-Даби.

Гол забил Тамерлан Мусаев (75-я минута).

В одной группе с ЦСКА и «Ростовом» играет «Зенит». Другую группу составили «Спартак», «Краснодар» и «Динамо».

Накануне «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 3:2 в первом матче турнира.

Следующим соперником ЦСКА будет «Зенит» 4 февраля, «Ростов» встретится с петербургским клубом 7 февраля.

Два предыдущих Зимних кубка РПЛ выиграл «Спартак».