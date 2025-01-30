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«Спартак» забил на последней минуте и победил «Краснодар» в Зимнем кубке

«Спартак» победил «Краснодар» в Зимнем кубке РПЛ благодаря голу в концовке
Матч на турнире в Абу-Даби завершился со счетом 3:2, победный мяч на счету Даниила Зорина. Обе команды следующие встречи проведут с «Динамо»
Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»
Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

«Спартак» победил «Краснодар» в первом матче на товарищеском Зимнем кубке РПЛ в Абу-Даби.

Матч первой группы завершился со счетом 3:2.

У «Спартака» отличились Тео Бонгонда (20-я минута), Роман Зобнин (70) и Даниил Зорин (90+2).

У «Краснодара» забивали Батчи (22) и Никита Кривцов (54).

В одной группе со «Спартаком» и «Краснодаром» играет «Динамо», другую группу составили ЦСКА, «Зенит» и «Ростов».

Следующим соперником «Краснодара» будет «Динамо» 4 февраля, а «Спартак» встретится с «бело-голубыми» 7 февраля.

Два предыдущих Зимних кубка выиграл «Спартак».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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