«Спартак» забил на последней минуте и победил «Краснодар» в Зимнем кубке
«Спартак» победил «Краснодар» в первом матче на товарищеском Зимнем кубке РПЛ в Абу-Даби.
Матч первой группы завершился со счетом 3:2.
У «Спартака» отличились Тео Бонгонда (20-я минута), Роман Зобнин (70) и Даниил Зорин (90+2).
У «Краснодара» забивали Батчи (22) и Никита Кривцов (54).
В одной группе со «Спартаком» и «Краснодаром» играет «Динамо», другую группу составили ЦСКА, «Зенит» и «Ростов».
Следующим соперником «Краснодара» будет «Динамо» 4 февраля, а «Спартак» встретится с «бело-голубыми» 7 февраля.
Два предыдущих Зимних кубка выиграл «Спартак».
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