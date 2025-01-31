Клуб Басты объявил о переходе бывшего сербского игрока ЦСКА
Бывший полузащитник сборной Сербии и московского ЦСКА Зоран Тошич подписал контракт с клубом «СКА-Ростов», выступающим в Медиалиге. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.
Владельцем «СКА-Ростова» является музыкант Василий Вакуленко (Баста).
37-летний Тошич объявил о завершении профессиональной карьеры в сентябре 2024 года.
Тошич является одним из самых успешных легионеров ЦСКА, где он выступал с 2010 по 2017 год. В активе серба три чемпионских титула в России, по два раза он выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
За свою почти 20-летнюю футбольную карьеру полузащитник выступал за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Партизан», «Кельн», «Тобол», «Тайчжоу Юаньда» и «Ламия».
В составе сборной Сербии он провел 76 матчей и забил 11 мячей.
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