Клуб Басты объявил о переходе бывшего сербского игрока ЦСКА

Сербский полузащитник, трехкратный чемпион России, перешел в «СКА-Ростов». Карьеру 37-летний футболист завершил в прошлом году

Зоран Тошич и Баста (Фото: «СКА-Ростов»)

Бывший полузащитник сборной Сербии и московского ЦСКА Зоран Тошич подписал контракт с клубом «СКА-Ростов», выступающим в Медиалиге. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.

Владельцем «СКА-Ростова» является музыкант Василий Вакуленко (Баста).

37-летний Тошич объявил о завершении профессиональной карьеры в сентябре 2024 года.

Тошич является одним из самых успешных легионеров ЦСКА, где он выступал с 2010 по 2017 год. В активе серба три чемпионских титула в России, по два раза он выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

За свою почти 20-летнюю футбольную карьеру полузащитник выступал за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Партизан», «Кельн», «Тобол», «Тайчжоу Юаньда» и «Ламия».

В составе сборной Сербии он провел 76 матчей и забил 11 мячей.