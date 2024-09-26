Сербский легионер ЦСКА объявил о завершении карьеры на русском языке

Футболист признался, что решение завершить карьеру далось ему непросто. Тошичу 37 лет, он играл за ЦСКА с 2010 по 2017 год

Зоран Тошич (Фото: Dmitry Golubovich / Global look press)

Сербский футболист Зоран Тошич объявил о завершении карьеры. С 2010 по 2017 год он играл за ЦСКА. Сообщение в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) опубликовано в аккаунте игрока на сербском и русском языках.

«К сожалению, всему хорошему однажды приходит конец. Я надеялся, что этот момент никогда не наступит, но теперь я уверен, что пришло время завершить мою футбольную карьеру», — написал он.

В своем обращении он поблагодарил семью, товарищей по командам, тренеров и всех, кто прошел с ним его футбольный путь. «Я особенно горжусь тем, что десять лет играл за свою страну — Сербию. У меня всегда было особое желание выступать за сборную. И наконец, большое спасибо болельщикам клубов, где я выступал, я всегда чувствовал искреннюю поддержку», — добавил Тошич.

Тошич стал одним из самых успешных легионеров ЦСКА. Он трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. За свою почти 20-летнюю футбольную карьеру серб выступал за «Партизан», «Манчестер Юнайтед», «Кельн», «Тобол», «Тайчжоу Юаньда» и «Ламию».

В составе сборной Сербии он провел 76 матчей за национальную команду и забил 11 мячей.