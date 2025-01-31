«Локомотив» продал саудовскому клубу Бензема защитника сборной Албании

«Аль-Иттихад» воспользовался опцией выкупа Марио Митая, который играл в команде на правах аренды

Марио Митай (Фото: телеграм-канал ФК «Локомотив»)

Саудовский «Аль-Иттихад» воспользовался опцией выкупа находящегося в аренде албанского защитника «Локомотива» Марио Митая. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

«Аль-Иттихад» взял 21-летнего Митая в аренду в сентябре 2024 года. За саудовский клуб он провел 15 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Митай перешел в «Локомотив» в августе 2022 года, защитник сыграл за команду 49 матчей и сделал две голевые передачи.

В сборной Албании на счету Митая 22 матча, в том числе он играл на Евро-2024.

Капитаном «Аль-Иттихада» является француз Карим Бензема, обладатель «Золотого мяча» 2022 года. Тренирует команду Лоран Блан, чемпион мира и Европы в составе сборной Франции.