«Авангард» победил оставшийся без 11 игроков основы «Барыс» в матче КХЛ
Омский «Авангард» обыграл астанинский «Барыс» со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Игорь Мартынов (7-я минута), Константин Окулов (8, 17), Илья Каблуков (49) и Райан Спунер (56). У проигравших отличился Батырлан Муратов (27).
«Барыс» остался без 11 игроков основного состава, которые отправились в расположение сборной Казахстана. На следующей неделе национальная команда стартует на Азиатских играх.
Ранее в нынешнем сезоне «Авангард» дважды обыграл «Барыс» при одном поражении 2-1 (4:0, 0:1, 3:2 ОТ).
«Авангард» набрал 55 очков в 50 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 28 очками в 51 игре расположился на 12-й строчке.
В следующем матче «Авангард» 2 февраля в гостях сыграет с минским «Динамо», «Барыс» в тот же день на выезде встретится с хабаровским «Амуром».
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