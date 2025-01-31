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Спорт ,  
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Канадский тренер «Авангарда» попал в ДТП перед матчем КХЛ

Канадский главный тренер «Авангарда» Ги Буше попал в ДТП перед матчем КХЛ
Ги Буше не пострадал и на другой машине уехал на игру регулярного чемпионата против «Барыса»
Ги Буше
Ги Буше (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Главный тренер омского клуба КХЛ «Авангард» канадец Ги Буше попал в ДТП перед домашним матчем регулярного чемпионата КХЛ с астанинским «Барысом». Об этом «РИА Новости» сообщили в силовых структурах.

«ДТП действительно было, но без пострадавших. За тренером приехал другой автомобиль, и он направился на игру», — сказал собеседник агентства.

Авария произошла на Левом берегу Омска вблизи строящегося микрорайона «Зеленая река».

РБК обратился за комментарием в ХК «Авангард».

Встреча с «Барысом» началась в 16:30 мск.

Омский клуб объявил о назначении Ги Буше, работавшего в НХЛ с «Тампой» и «Оттавой», в конце ноября. «Авангард» набрал 53 очка в 49 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Авангард Ги Буше ДТП


 

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