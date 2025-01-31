Канадский тренер «Авангарда» попал в ДТП перед матчем КХЛ
Главный тренер омского клуба КХЛ «Авангард» канадец Ги Буше попал в ДТП перед домашним матчем регулярного чемпионата КХЛ с астанинским «Барысом». Об этом «РИА Новости» сообщили в силовых структурах.
«ДТП действительно было, но без пострадавших. За тренером приехал другой автомобиль, и он направился на игру», — сказал собеседник агентства.
Авария произошла на Левом берегу Омска вблизи строящегося микрорайона «Зеленая река».
РБК обратился за комментарием в ХК «Авангард».
Встреча с «Барысом» началась в 16:30 мск.
Омский клуб объявил о назначении Ги Буше, работавшего в НХЛ с «Тампой» и «Оттавой», в конце ноября. «Авангард» набрал 53 очка в 49 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»
На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России
Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео
Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы
Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета
Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ
Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива
РБК запускает винный салон. Расписание
В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В России снимут полнометражный фильм по «Острову сокровищ»