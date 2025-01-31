«Барселона» продлила контракт с лучшим молодым футболистом Европы-2021

Новое соглашение с 20-летним полузащитником сборной Испании Гави рассчитан до 2030 года

Гави (Фото: David Ramos / Getty Images)

Полузащитник сборной Испании Гави продлил контракт с «Барселоной» до лета 2030 года. Об этом сообщается на сайте команды.

Гави 20 лет, он является воспитанником «Барселоны» и дебютировал в основной команде в 2021-м. С каталонцами он выиграл чемпионат и два Суперкубка Испании, всего провел 131 матч, забил девять голов и сделал 17 результативных передач.

В 2022-м Гави стал обладателем премии Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

В составе сборной Испании Гави провел 27 матчей и забил пять голов. Победный Евро-2024 он пропустил из-за того, что порвал «кресты».

Гави дебютировал за сборную в Лиге наций в октябре 2021 года, став самым молодым игроком команды, а в июне 2022 года став самым молодым автором гола в сборной Испании (позднее оба рекорда побил Ламин Ямаль).

Накануне «Барселона» продлила контракт с другой молодой звездой, 22-летним Педри.