«Барселона» продлила контракт с лучшим молодым футболистом Европы-2021
Полузащитник сборной Испании Гави продлил контракт с «Барселоной» до лета 2030 года. Об этом сообщается на сайте команды.
Гави 20 лет, он является воспитанником «Барселоны» и дебютировал в основной команде в 2021-м. С каталонцами он выиграл чемпионат и два Суперкубка Испании, всего провел 131 матч, забил девять голов и сделал 17 результативных передач.
В 2022-м Гави стал обладателем премии Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.
В составе сборной Испании Гави провел 27 матчей и забил пять голов. Победный Евро-2024 он пропустил из-за того, что порвал «кресты».
Гави дебютировал за сборную в Лиге наций в октябре 2021 года, став самым молодым игроком команды, а в июне 2022 года став самым молодым автором гола в сборной Испании (позднее оба рекорда побил Ламин Ямаль).
Накануне «Барселона» продлила контракт с другой молодой звездой, 22-летним Педри.
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