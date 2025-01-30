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«Барселона» продлила контракт с Педри

«Барселона» продлила контракт с Педри до 2030 года
Новый контракт с 22-летним полузащитником, который успел выиграть с «Барселоной» четыре трофея, рассчитан до 2030 года
Педри
Педри (Фото: David Ramos / Getty Images)

Атакующий полузащитник Педри продлил контракт с «Барселоной» до лета 2030 года, сообщила пресс-служба клуба.

Педри выступает за каталонский клуб с 2020 года, выиграл с ним чемпионат, Кубок и два Суперкубка Испании.

На счету 22-летнего футболиста также победа на чемпионате Европы (завершил турнир досрочно из-за травмы) со сборной Испании.

В этом сезоне Педри забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи в 32 матчах за «Барселону».

Каталонский клуб занимает третье место в чемпионате Испании после 21 тура.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Барселона
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