«Барселона» продлила контракт с Педри до 2030 года

Новый контракт с 22-летним полузащитником, который успел выиграть с «Барселоной» четыре трофея, рассчитан до 2030 года

Педри (Фото: David Ramos / Getty Images)

Атакующий полузащитник Педри продлил контракт с «Барселоной» до лета 2030 года, сообщила пресс-служба клуба.

Педри выступает за каталонский клуб с 2020 года, выиграл с ним чемпионат, Кубок и два Суперкубка Испании.

На счету 22-летнего футболиста также победа на чемпионате Европы (завершил турнир досрочно из-за травмы) со сборной Испании.

В этом сезоне Педри забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи в 32 матчах за «Барселону».

Каталонский клуб занимает третье место в чемпионате Испании после 21 тура.