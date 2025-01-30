«Барселона» продлила контракт с Педри
Атакующий полузащитник Педри продлил контракт с «Барселоной» до лета 2030 года, сообщила пресс-служба клуба.
Педри выступает за каталонский клуб с 2020 года, выиграл с ним чемпионат, Кубок и два Суперкубка Испании.
На счету 22-летнего футболиста также победа на чемпионате Европы (завершил турнир досрочно из-за травмы) со сборной Испании.
В этом сезоне Педри забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи в 32 матчах за «Барселону».
Каталонский клуб занимает третье место в чемпионате Испании после 21 тура.
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