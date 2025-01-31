Первый номер драфта НХЛ Якупов заменил Буше и впервые сыграет в Матче звезд КХЛ

Первый номер драфта НХЛ 2012 года впервые сыграет в Матче звезд КХЛ

31-летний форвард омского «Авангарда» Наиль Якупов заменит травмированного одноклубника Рида Буше

Наиль Якупов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий «Авангарда» Рид Буше из-за травмы не сможет принять участие в Матче звезд КХЛ, его заменит одноклубник Наиль Якупов. Об этом сообщается на сайте лиги.

Для 31-летнего Якупова предстоящий Матч звезд КХЛ станет первым в карьере.

Нынешний сезон Якупов начинал в китайском «Куньлуне», а затем был обменян в «Авангард». Суммарно он провел 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 31 (18+13) очко.

Якупов был выбран «Эдмонтон Ойлерз» под первым номером на драфте НХЛ 2012 года. Под первым номером из россиян, помимо Якупова, также выбирали еще двух игроков — Илью Ковальчука и Александра Овечкина.

Матч звезд КХЛ пройдет 8–9 февраля в Новосибирске.