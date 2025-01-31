 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Спорт ,  
0 

Первый номер драфта НХЛ 2012 года впервые сыграет в Матче звезд КХЛ

Первый номер драфта НХЛ Якупов заменил Буше и впервые сыграет в Матче звезд КХЛ
31-летний форвард омского «Авангарда» Наиль Якупов заменит травмированного одноклубника Рида Буше
Наиль Якупов
Наиль Якупов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий «Авангарда» Рид Буше из-за травмы не сможет принять участие в Матче звезд КХЛ, его заменит одноклубник Наиль Якупов. Об этом сообщается на сайте лиги.

Для 31-летнего Якупова предстоящий Матч звезд КХЛ станет первым в карьере.

КХЛ назвала капитанов команд на Матче звезд
Спорт
Фото:КХЛ

Нынешний сезон Якупов начинал в китайском «Куньлуне», а затем был обменян в «Авангард». Суммарно он провел 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 31 (18+13) очко.

Якупов был выбран «Эдмонтон Ойлерз» под первым номером на драфте НХЛ 2012 года. Под первым номером из россиян, помимо Якупова, также выбирали еще двух игроков — Илью Ковальчука и Александра Овечкина.

Матч звезд КХЛ пройдет 8–9 февраля в Новосибирске.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы

Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета

Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ

Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива

РБК запускает винный салон. Расписание

В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В России снимут полнометражный фильм по «Острову сокровищ»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ Матч звезд КХЛ Наиль Якупов


 

Материалы по теме
Капитан «Салавата Юлаева» сломал ребро в матче КХЛ
Спорт
Стендап-комики станут вторыми тренерами на Матче звезд КХЛ
Спорт
КХЛ дисквалифицировала лидера «Локомотива» на два матча за грубость
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 102,78 (+0,37) Инвестиции, 30 янв, 18:27 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 98,01 (-0,01) Инвестиции, 30 янв, 18:27
В США раскрыли, почему вертолет тренировался в загруженном ВашингтонеОбщество, 15:31
Названы округа Москвы, где за квартал снизились цены на вторичное жильеНедвижимость, 15:26
Аркадий Ротенберг заявил об отсутствии интереса к ДомодедовоБизнес, 15:24
7 навыков критического мышления, без которых не выжить,  — Fast CompanyPro, 15:23
Первый номер драфта НХЛ 2012 года впервые сыграет в Матче звезд КХЛСпорт, 15:22
Пашинян заявил, что ему больше не о чем спорить с ЛукашенкоПолитика, 15:20
Песков заявил о русофобии среди политиков Чехии и других странПолитика, 15:15
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Собянин рассказал, каким будет цирк на Вернадского после реконструкцииНедвижимость, 14:57
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 14:55
Технологии, экология и человек: как устроены города будущегоТренды, 14:54
У ряда пользователей macOS возникли проблемы в активации Microsoft OfficeТехнологии и медиа, 14:49
Продавцы алкоголя в Британии забили тревогу из-за новой системы акцизовВино, 14:46
«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в плей-офф ЛЧ четвертый раз подрядСпорт, 14:40
Главу Федерации фигурного катания Москвы заочно арестовалиСпорт, 14:31