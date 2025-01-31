«Плимут» купил футболиста сборной Украины за рекордную для клуба сумму
Защитник сборной Украины Максим Таловеров перешел в «Плимут Аргайл». Об этом сообщается на сайте английской команды.
24-летний Таловеров был куплен у австрийского ЛАСКа за рекордные для «Плимута» €2 млн. Футболист подписал контракт на три с половиной года.
«Плимут» сейчас занимает последнее, 24-е место в Чемпионшипе (второй по силе дивизион чемпионата Англии).
Таловеров в нынешнем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, сделав одну голевую передачу.
Ранее он выступал за чешские клубы «Динамо» (Ческе-Будеёвице), «Спарта» (Прага) и «Слован» (Либерец). В составе сборной Украины Таловеров провел семь матчей, в том числе играл на Евро-2024.
Защитник родился в Нальчике в семье советского и украинского футболиста Вадима Таловерова (играл в том числе за «Крылья Советов», «Уралмаш», донецкие «Шахтер» и «Металлист», нальчикский «Спартак»).
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