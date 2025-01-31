«Плимут» купил защитника сборной Украины Таловерова за рекордную для клуба сумму

«Плимут» купил футболиста сборной Украины за рекордную для клуба сумму

Максим Таловеров перешел в выступающий во втором дивизионе английский клуб из австрийского ЛАСКа за €2 млн

Максим Таловеров (Фото: Claudio Villa / Getty Images)

Защитник сборной Украины Максим Таловеров перешел в «Плимут Аргайл». Об этом сообщается на сайте английской команды.

24-летний Таловеров был куплен у австрийского ЛАСКа за рекордные для «Плимута» €2 млн. Футболист подписал контракт на три с половиной года.

«Плимут» сейчас занимает последнее, 24-е место в Чемпионшипе (второй по силе дивизион чемпионата Англии).

Таловеров в нынешнем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, сделав одну голевую передачу.

Ранее он выступал за чешские клубы «Динамо» (Ческе-Будеёвице), «Спарта» (Прага) и «Слован» (Либерец). В составе сборной Украины Таловеров провел семь матчей, в том числе играл на Евро-2024.

Защитник родился в Нальчике в семье советского и украинского футболиста Вадима Таловерова (играл в том числе за «Крылья Советов», «Уралмаш», донецкие «Шахтер» и «Металлист», нальчикский «Спартак»).