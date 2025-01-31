Россиянка Калинская вышла в полуфинал турнира WTA в Сингапуре
Российская теннисистка Анна Калинская вышла в полуфинал турнира WTA в Сингапуре.
В 1/4 финала 26-летняя россиянка, посеянная на турнире под первым номером, победила представительницу Таиланда Мананчаю Савангкаев, 132-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 4:6, 6:0.
Ее следующей соперницей станет американка Энн Ли (85-й номер рейтинга WTA).
Калинская ранее в нынешнем сезоне пропустила Australian Open из-за травмы. Она занимает 18-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на счету теннисистки нет побед на турнирах под эгидой WTA.
До полуфинала турнира WTA Калинская дошла впервые с июня 2024 года, тогда в решающем матче в Берлине она уступила американке Джессике Пегуле.
Турнир в Сингапуре завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.
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