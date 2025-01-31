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Спорт ,  
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Россиянка Калинская вышла в полуфинал турнира WTA в Сингапуре

Российская теннисистка, занимающая 18-е место в мировом рейтинге, победила Мананчаю Савангкаев из Таиланда
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: IMAGO / Juergen Hasenkopf / Global Look Press)

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в полуфинал турнира WTA в Сингапуре.

В 1/4 финала 26-летняя россиянка, посеянная на турнире под первым номером, победила представительницу Таиланда Мананчаю Савангкаев, 132-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 4:6, 6:0.

Ее следующей соперницей станет американка Энн Ли (85-й номер рейтинга WTA).

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Калинская ранее в нынешнем сезоне пропустила Australian Open из-за травмы. Она занимает 18-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на счету теннисистки нет побед на турнирах под эгидой WTA.

До полуфинала турнира WTA Калинская дошла впервые с июня 2024 года, тогда в решающем матче в Берлине она уступила американке Джессике Пегуле.

Турнир в Сингапуре завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Анна Калинская


 

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