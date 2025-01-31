Легендарный биатлонист рассказал о нищей жизни на ₽140 тыс. в месяц
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что получает пенсию в размере 140 тыс. руб.
«Я нищий! На три пенсии живу. Олимпийская — 52 тыс. [руб.]. Офицерская как у подполковника в отставке — 62 тыс. И 26 — от родного региона», — сказал 78-летний Тихонов.
Бывший биатлонист отметил, что раньше «был богатым человеком, который создал крупнейшее агрохозяйство в России», но «все разворовали», а его самого «раздели подчистую».
В 2000–2007 годах Тихонов проходил одним из подозреваемых в организации попытки покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. В 2007-м его приговорили к трем годам лишения свободы, но освободили от наказания по амнистии. «В квартире во время обыска 15 человек работали! <...> Растащили все! Украшения, раритетные монеты, телефоны. Через девять с половиной лет пришел домой, открыл дверь — шаром покати», — рассказал легендарный биатлонист.
Тихонов добавил, что побоялись присвоить только его оружья и карабины. «43 ствола. Среди них коллекционные, стоят огромных денег. Уникальные модели — Франца Мацки, Auguste Lebeau, James Purdey, Westley Richards, Webley & Scott. А их сгребли как дрова! Возвратили поцарапанными, побитыми...» — заключил он.
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