Жирков рассказал, что тратит больше ₽1 млн в месяц

Экс-футболист сборной России отметил, что раз в месяц покупает себе антиквариат за ₽150 тысяч

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков признался в интервью «РБК Спорт», что каждый месяц тратит более миллиона рублей.

«Раз в месяц я покупаю в коллекцию себе что-то из антиквариата — это 150 тыс. руб. Еще трачу на детей, продукты. Я думаю, что трачу больше миллиона», — сказал Жирков.

Экс-футболист заявил, что у него четыре машины. Он отметил, что всегда жалеет, когда покупает новый автомобиль. «Через три года эта же машина выходит в рейсталинге или новая, и я думаю: «А нафига я вообще ее купил?» Но всегда покупаю и всегда потом жалею», — добавил он.

41-летний Жирков за свою карьеру выступал за тамбовский «Спартак» (2001–2003), ЦСКА (2004–2009), «Челси» (2009–2011), «Анжи» (2011–2013), московское «Динамо» (2013–2015), «Зенит» (2016–2021) и «Химки» (2022). В составе сборной России он провел 104 матча и забил два гола.

С ЦСКА Жирков дважды становился чемпионом России (2005, 2006), выиграл Кубок УЕФА (2005), по четыре Кубка и Суперкубка страны. С «Зенитом» он становился чемпионом страны еще три раза (2019, 2020, 2021), по два раза брал Кубок и Суперкубок.

Карьеру Жирков завершил в феврале 2023 года.