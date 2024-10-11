Жирков рассказал, что тратит больше ₽1 млн в месяц
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков признался в интервью «РБК Спорт», что каждый месяц тратит более миллиона рублей.
«Раз в месяц я покупаю в коллекцию себе что-то из антиквариата — это 150 тыс. руб. Еще трачу на детей, продукты. Я думаю, что трачу больше миллиона», — сказал Жирков.
Экс-футболист заявил, что у него четыре машины. Он отметил, что всегда жалеет, когда покупает новый автомобиль. «Через три года эта же машина выходит в рейсталинге или новая, и я думаю: «А нафига я вообще ее купил?» Но всегда покупаю и всегда потом жалею», — добавил он.
41-летний Жирков за свою карьеру выступал за тамбовский «Спартак» (2001–2003), ЦСКА (2004–2009), «Челси» (2009–2011), «Анжи» (2011–2013), московское «Динамо» (2013–2015), «Зенит» (2016–2021) и «Химки» (2022). В составе сборной России он провел 104 матча и забил два гола.
С ЦСКА Жирков дважды становился чемпионом России (2005, 2006), выиграл Кубок УЕФА (2005), по четыре Кубка и Суперкубка страны. С «Зенитом» он становился чемпионом страны еще три раза (2019, 2020, 2021), по два раза брал Кубок и Суперкубок.
Карьеру Жирков завершил в феврале 2023 года.
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