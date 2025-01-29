Стендап-комики станут вторыми тренерами на Матче звезд КХЛ
Стендап-комики будут помощниками тренеров на предстоящем Матче звезд КХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
Ассистентом Игоря Никитина в дивизионе Тарасова станет Айдар Гараев. Помощником Алексея Жамнова в команде дивизиона Боброва будет Алексей Стахович. Евгений Чебатков составит тренерский штаб сборной дивизиона Чернышева вместе с главным тренером Виктором Козловым. Помогать Бенуа Гру на лавке дивизиона Харламова будет Хетаг Хугаев.
Матч звезд КХЛ пройдет 8–9 февраля в Новосибирске.
В первый игровой день болельщики увидят конкурсы в рамках «Мастер-шоу», а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день пройдет вторая часть «Мастер-шоу», игра за третье место и финал.
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