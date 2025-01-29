 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Стендап-комики станут вторыми тренерами на Матче звезд КХЛ

КХЛ пригласила на предстоящий Матч звезд Евгения Чебаткова, Хетага Хугаева, Алексея Стаховича и Айдара Гараева
Фото: КХЛ
Фото: КХЛ

Стендап-комики будут помощниками тренеров на предстоящем Матче звезд КХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Ассистентом Игоря Никитина в дивизионе Тарасова станет Айдар Гараев. Помощником Алексея Жамнова в команде дивизиона Боброва будет Алексей Стахович. Евгений Чебатков составит тренерский штаб сборной дивизиона Чернышева вместе с главным тренером Виктором Козловым. Помогать Бенуа Гру на лавке дивизиона Харламова будет Хетаг Хугаев.

Матч звезд КХЛ пройдет 8–9 февраля в Новосибирске.

В первый игровой день болельщики увидят конкурсы в рамках «Мастер-шоу», а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день пройдет вторая часть «Мастер-шоу», игра за третье место и финал.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллиона

Шольц рассказал, что «взбешен» Илоном Маском

Почему Трамп отрекся от глобального соглашения по налогам

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков России

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ Матч звезд КХЛ
Материалы по теме
Форвард «Спартака» заменит травмированного Кузнецова на Матче звезд КХЛ
Спорт
Евгений Кузнецов пропустит Матч звезд КХЛ из-за травмы
Спорт
Уехавшего в США игрока СКА на Матче звезд КХЛ заменит 19-летний Демидов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 101,6 (-1,15) Инвестиции, 28 янв, 18:43 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 97,97 (+0,83) Инвестиции, 28 янв, 18:43
Совфед одобрил закон о штрафах до ₽2 млн за продажу детям табака и вейповОбщество, 14:30
Жителя Курска приговорили к семи годам колонии за госизмену и терроризмПолитика, 14:28
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 14:22
Фильм «Анора» с Юрой Борисовым номинировали на премию «Сезар»Life, 14:21
The Sun опубликовала фото Анны Курниковой в инвалидном креслеСпорт, 14:13
Лягушка в кипятке: в какие ловушки попадают даже самые крепкие компанииPro, 14:13
Кому положена пенсия по инвалидности и сколько она составляет по группамИнвестиции, 14:12
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Стендап-комики станут вторыми тренерами на Матче звезд КХЛСпорт, 14:11
Прокуратура потребовала завести дело против Арсена МаркарянаОбщество, 14:10
«Тот, кто нужен». Главе федерации фигурного катания не нашли конкурентовСпорт, 14:09
Новый глава «Фонбета» назвал неожиданностью задержание предшественникаСпорт, 14:05
Часть средств от реализации ипотечного жилья банкрота оставят должникуНедвижимость, 14:01
Главархив опубликовал документы о жизни и творчестве Антона ЧеховаLife, 13:58
Первый тест нового Bestune B70. Способен ли он заменить Toyota CamryАвто, 13:58