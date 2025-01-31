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Спорт ,  
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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 18 шайб

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 18 шайб, «Вашингтон» проиграл
Гол и две передачи российского форварда не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Оттавой»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алекcандр Овечкин забросил очередную шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттава Сенаторз».

Встреча завершилась со счетом 5:4 в овертайме в пользу хозяев. 39-летний Овечкин забил четвертый гол своей команды. Он также отметился двумя результативным передачами.

На счету Овечкина уже 876 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 18 до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Овечкин вошел в топ хоккеистов в сезоне НХЛ по голам в пустые ворота
Спорт
Александр Овечкин

Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина 23 гола и 14 передач в 35 встречах.

«Вашингтон» набрал 74 очка в 51 матче и занимает первое место в Восточной конференции. «Оттава» с 58 очками в 51 игре расположилась на шестой строчке.

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Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Оттава Сенаторз
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года


 

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