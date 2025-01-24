Овечкин вошел в топ хоккеистов в сезоне НХЛ по голам в пустые ворота

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился 22-й шайбой в сезоне НХЛ

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Сиэтл Кракен» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе победителей шайбы забросили Алексей Протас (24-я минута), Этен Франк (58) и Александр Овечкин (57).

Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин отметился 22-м голом в сезоне, забросив шайбу в пустые ворота дальним броском из своей зоны. Он вошел в топ-3 хоккеистов по голам в пустые ворота в сезоне НХЛ (5), разделив третью строчку с американцем Адрианом Кемпе из «Лос-Анджелес Кингз». На втором месте нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (6 голов). Лидирует по этому показателю финский форвард «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен, который забросил семь таких шайб.

Теперь на счету Овечкина 875 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 19 до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894). В ноябре 2024 года лига прогнозировала рекорд Овечкина в марте, но потом россиянин выбыл из-за перелома ноги более чем на месяц.

«Вашингтон» набрал 71 очко в 48 играх и занимает первое место Восточной конференции. «Сиэтл» с 45 очками в 49 матчах расположился на 12-й строчке Западной конференции.