«Ужасная трагедия». Реакция на гибель фигуристов в авиакатастрофе

В среду произошла авиакатастрофа в Вашингтоне, жертвами которой стали американские и российские фигуристы. Как эксперты отреагировали на крушение самолета — в материале «РБК Спорт»

Евгения Шишкина и Вадим Наумов (Фото: ТАСС)

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 American Airlines 30 января столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак, недалеко от аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне.

На борту лайнера находились тренеры и фигуристы, а также члены их семей. Среди пассажиров были американские фигуристы Спенсер Лейн, Джинна Хан, Эдвард Чжоу, Эверли и Элидия Ливингстон, Франко Апарисио, Шон Кей, Анджела Янг, сообщал ТАСС со ссылкой на источник. Те же имена, кроме Чжоу, называл собеседник RT.

В числе пассажиров оказались чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская и Александр Кирсанов, выступавший за Россию на рубеже веков.

В память о жертвах авиакатастрофы соревнования мужчин в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине начались с минуты молчания.

Как звезды фигурного катания отреагировали на трагедию

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР

«Евгения Шишкова и Вадим Наумов — потрясающие люди, потрясающая пара, которая жила в счастье и любви. Все самое лучшее, что можно сказать, можно сказать о них», — сказала «РБК Спорт» Тарасова.

Алексей Мишин, российский тренер по фигурному катанию

«Горе и боль по ушедшим чемпионам, и еще большая боль от покинувших нас хороших добрых людей. Я не только был с ними знаком (Вадим Наумов и Евгения Шишкова. — «РБК Спорт»), я их еще тренировал. По крайней мере, был на одном льду», — сказал Мишин «РБК Спорт».

Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка в танцах на льду

«С Шишковой и Наумовым были знакомы издалека. Они другого возраста, мы уже закончили выступать, когда они начали восхождение в своей карьере, так что я плохо их знала. Ужасная трагедия. Инну Волянскую я знала прекрасно, она работала в театре моего мужа, и, конечно, любила, как она каталась. Мы, конечно, надеемся на чудо. Пока нет никакой другой информации, остается надежда», — заявила «РБК Спорт» Бестемьянова.

Михаил Дегтярев, министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР)

«Мировой спорт понес большую потерю — в США в результате авиакатастрофы погибли фигуристы из разных стран. На борту самолета находились также их семьи, друзья, тренеры. От имени Министерства спорта и Олимпийского комитета России выражаю искренние соболезнования родным и близким всех погибших и пострадавших. Это страшная трагедия для мировой спортивной семьи, и сегодня мы скорбим все вместе», — сказал Дегтярев «Матч ТВ».

Илья Малинин, трехкратный чемпион США в мужском одиночном катании

«Я убит горем из-за трагической гибели моих коллег-фигуристов в этой ужасной авиакатастрофе. Сообщество фигурного катания — это одна семья, и такую потерю невозможно выразить словами. Мои мысли — с их семьями, друзьями и всеми, кто пострадал. Мы никогда их не забудем», — написал Малинин на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка

«Страшная новость... Ужасно обидно. Если это соответствует действительности, потому что пока подтвержденных данных нет. Конечно, очень обидно за ребят, за наших и особенно за детей, которые принимали участие в соревнованиях. Любая потеря жизни — трагедия», — сказала Роднина «РИА Новости».

Александр Лакерник, почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU)

«В 1961 году разбилась вся сборная США, которая летела на чемпионат мира. В знак траура тогда турнир отменили. Это трагедия и трагедия глупая. Рейсовый самолет летел по обычному маршруту, ничего не нарушал. То, что наперекор маршруту может идти военный вертолет, — очень печально и наводит на кучу грустных мыслей. Трудно сказать, отменят ли что‑то в этом году. Мы не знаем список погибших и как на это отреагирует американская федерация. Какие‑то фамилии упоминаются, потом опровергаются. Думаю, что в течение нескольких часов появятся конкретные новости», — сказал Лакерник «Матч ТВ».

Татьяна Мишина, российский тренер по фигурному катанию

«Пока мы не знаем точного списка фамилий, ведь уже написали, что Ефимовой, Митрофанова и Аннабель Морозов не было на борту, а ведь все эти люди очень близки нам. Дай бог, чтобы еще больше фамилий не подтвердилось, ведь уже была фейковая информация о многих фигуристах. Но, конечно же, мои искренние соболезнования тем, кто потерял своих близких сегодня. Пока есть только официальная информация о Шишковой с Наумовым, что, конечно, ужасно, даже слов нету. Я сама нахожусь в шоковом состоянии и пока не могу даже тренировку проводить. Будем надеяться, что дальше будут опровергать все больше информации о нахождении кого-либо на этом самолете, чтобы список фамилий сократился по максимуму», — сказала Мишина «СЭ».

Людмила Великова, заслуженный тренер России

«Я не хочу верить, что с ними это действительно произошло, я до последнего буду надеяться на спасение. Мы общались все время, говорили с ними перед чемпионатом США. У них все было хорошо. Они ехали на главные соревнования Америки, у них очень хорошие, достойные ученики. С ними многие хотели работать», — заявила Великова ТАСС.