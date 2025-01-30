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Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
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Тарасова рассказала, как обзванивала знакомых в США после авиакатастрофы

Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне
Татьяна Тарасова рассказала, что Инна Волянская, которая, по предварительным данным, могла быть на борту разбившегося в Вашингтоне самолета, была ее ученицей. Тренер говорит, что продолжает обзванивать знакомых спортсменов в США
Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила ТАСС, что после катастрофы самолета в Вашингтоне постоянно обзванивает знакомых в США, чтобы узнать, кто из фигуристов мог быть на борту.

«Я не стою на ногах, позвонила [Энтони] Пономаренко — он дома. Позвонила Коле Морозову — Аннабель дома. Инна Волянская — моя ученица, это моя девочка, дочку ее я крестила. Это ужас. Шишкова и Наумов... Алиса Ефимова дома, Аннабель Морозова дома», — сказала Тарасова.

Фигуристов Ефимовой и Митрофанова не было в разбившемся в США самолете
Спорт

Пассажирский самолет Bombardier столкнулся с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. На борту находилась группа фигуристов и тренеров, возвращавшихся с чемпионата США. Турнир проходил в городе Уичито, штат Канзас, с 20 по 26 января.

На борту находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Источники говорят, что также этим самолетом летела бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.

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Альвина Цаканян
фигурное катание самолет Вашингтон Татьяна Тарасова
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