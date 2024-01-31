«Спартак» третий раз в сезоне КХЛ проиграл «Локомотиву»
Московский «Спартак» уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Александр Полунин (38-я минута) и Мартин Гернат (39). У проигравших шайбу забросил Николай Голдобин (25).
«Спартак» стал шестым клубом в истории КХЛ, забросившим 200 и более шайб за один регулярный чемпионат. Ранее это удавалось СКА (шесть раз), ЦСКА и «Салавату Юлаеву» (по три), «Локомотиву» и «Торпедо» (по одному).
«Локомотив» прервал серию из трех поражений, а также третий раз в сезоне обыграл «Спартак» (4:2, 2:1, 2:1).
«Спартак» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 76 очков после 59 встреч. Ярославский клуб расположился на втором месте с 78 очками в 57 встречах
В следующем матче «Спартак» 2 февраля примет екатеринбургский «Автомобилист», «Локомотив» в тот же день встретится на выезде с подмосковным «Витязем».
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