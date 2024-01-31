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ЦСКА шестым в Западной конференции вышел в плей-офф КХЛ

ЦСКА победил «Торпедо» и шестым в Западной конференции вышел в плей-офф КХЛ
Московский клуб обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 3:2. Благодаря своей победе, а также поражению подмосковного «Витязя» от «Куньлуня» ЦСКА обеспечил себе место в первом раунде Кубка Гагарина
Игроки ЦСКА
Игроки ЦСКА (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Московский ЦСКА обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Андрей Светлаков (10-я минута), Константин Окулов (39) и Михаил Григоренко (49). У проигравших отличились Кирилл Воронин (3) и Кирилл Кирсанов (60).

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ЦСКА, который в прошлом сезоне завоевал Кубок Гагарина, благодаря своей победе, а также поражению подмосковного «Витязя» от «Куньлуня» (0:2) обеспечил себе место в плей-офф.

В Западной конференции путевки в плей-офф уже обеспечили петербургский СКА, московское «Динамо», ярославский «Локомотив», столичный «Спартак» и «Торпедо», в Восточной — магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев».

Ранее в этом сезоне ЦСКА и «Торпедо» обменялись победами (7:2, 2:3 ОТ).

ЦСКА занимает шестое место в Западной конференции, набрав 65 очков в 57 матчах. «Торпедо» расположилось на пятой строчке с 68 очками в 57 встречах.

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В следующем матче ЦСКА 2 февраля примет СКА, «Торпедо» в тот же день дома сыграет с московским «Динамо».

Другие результаты дня:

«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2.

«Спартак» стал шестым клубом в истории КХЛ, забросившим 200 и более шайб за один регулярный чемпионат. Ранее это удавалось СКА (шесть раз), ЦСКА и «Салавату Юлаеву» (по три), «Локомотиву» и «Торпедо» (по одному).

«Барыс» (Астана) — «Авангард» (Омск) — 1:3.

«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 Б.

«Сочи» — «Динамо» (Минск) — 3:2.

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