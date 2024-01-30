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В клубе КХЛ отреагировали на блокировку счетов из-за долгов

«Салават Юлаев»: ФНС заблокировала счета, но 1 февраля погасим задолженность
В пресс-службе уфимского клуба КХЛ «Салават Юлаев» сообщили, что ФНС приостановила операции по некоторым счетам клуба и пообещали погасить задолженность 1 февраля
Игроки &laquo;Салавата Юлаева&raquo;
Игроки «Салавата Юлаева» (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Федеральная налоговая служба (ФНС) действительно заблокировала счета клуба КХЛ «Салават Юлаев», но задолженность будет погашена 1 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уфимской команды.

«Действительно, ФНС приостановила операции по некоторым нашим счетам. Это временная мера. Уже 1 февраля мы погасим образовавшуюся задолженность», — сообщили в пресс-службе «Салават Юлаева».

Там отметили, что такое иногда случается. «Дело в том, что сроки уплаты налогов порой не совпадают со сроками перечисления нам очередных траншей. Сейчас случился именно такой случай», — рассказали в пресс-службе, добавив, что на текущей деятельности клуба блокировака счетов никак не сказывается.

Ранее 30 января телеграм-канал Baza сообщил, что счета «Салавата Юлаев» были арестованы из-за долгов.

В нынешнем сезоне «Салават Юлаев» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 77 очков в 57 матчах.

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Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев
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