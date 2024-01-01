«Заубер» будет выступать под новым названием в сезонах 2024 и 2025 годах из-за спонсорского соглашения

"Формула-1" (Фото: Global Look Press)

Команда «Заубер» будет выступать под названием «Стейк» (Stake F1 Team) в сезонах 2024 и 2025 годах. Об этом сообщает пресс-служба команды «Формулы-1». Такое решение было принято в связи с подписанием спонсорского соглашение с букмекером Stake.com.

«Заубер» выступает в «Формуле-1» с 1993 года. Команда является рекордсменом по длительности серии без побед в Гран-при — 252.

Единственную победу «Заубер» одержал в 2008 году в Канаде, когда выступавшие за команду гонщики Роберт Кубица и Ник Хайдфельд заняли первое и второе места. В тот момент одним из акционеров «Заубера» был концерн BMW. Но в 2009 году компания вышла из проекта.

В 2017-2023 гг. «Заубер» выступал под названием своего технического спонсора — «Астон Мартин» (Aston Martin F1 Team). В прошедшем сезоне лидер команды Фернандо Алонсо восемь раз финишировал в тройке, благодаря чему «Заубер» завершил чемпионат на пятом месте.

В 2024 году за команду будут выступать финн Валттери Боттас и китаец Чжоу Гуаньюй. Сезон стартует 2 марта в Бахрейне.