 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Спорт ,  
0 

Команда — рекордсмен «Формулы-1» переименована в «Стейк»

Команда — рекордсмен «Формулы-1» переименована в «Стейк»
«Заубер» будет выступать под новым названием в сезонах 2024 и 2025 годах из-за спонсорского соглашения
&quot;Формула-1&quot;
"Формула-1" (Фото: Global Look Press)

Команда «Заубер» будет выступать под названием «Стейк» (Stake F1 Team) в сезонах 2024 и 2025 годах. Об этом сообщает пресс-служба команды «Формулы-1». Такое решение было принято в связи с подписанием спонсорского соглашение с букмекером Stake.com.

«Заубер» выступает в «Формуле-1» с 1993 года. Команда является рекордсменом по длительности серии без побед в Гран-при — 252.

Единственную победу «Заубер» одержал в 2008 году в Канаде, когда выступавшие за команду гонщики Роберт Кубица и Ник Хайдфельд заняли первое и второе места. В тот момент одним из акционеров «Заубера» был концерн BMW. Но в 2009 году компания вышла из проекта.

В 2017-2023 гг. «Заубер» выступал под названием своего технического спонсора — «Астон Мартин» (Aston Martin F1 Team). В прошедшем сезоне лидер команды Фернандо Алонсо восемь раз финишировал в тройке, благодаря чему «Заубер» завершил чемпионат на пятом месте.

В 2024 году за команду будут выступать финн Валттери Боттас и китаец Чжоу Гуаньюй. Сезон стартует 2 марта в Бахрейне.

Теги
«Формула-1»
Материалы по теме
Десять лет со дня трагедии Шумахера. Жизнь гонщика в фотографиях
Спорт
В семье Михаэля Шумахера рассказали о его состоянии
Спорт
Родственники парализованного Шумахера рассказали о состоянии спортсмена
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Минздрав рассказал о состоянии эвакуированных в Москву белгородцев Общество, 20:48
Путин в Ново-Огарево вручил военным наградное оружие и значки Политика, 20:29
В Японии под завалами после землетрясения оказались шесть человек Общество, 20:26
Команда — рекордсмен «Формулы-1» переименована в «Стейк» Спорт, 20:16
«Фонтанка» сообщила о задержании около 3 тыс. мигрантов в новогоднюю ночь Общество, 19:38
Улицы ушли под воду, машины смыло. Видео землетрясения и цунами в Японии Общество, 19:20
«Столото» назвал победителя новогоднего розыгрыша ₽1 млрд Общество, 19:12
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Опубликован проект нового регламента сдачи экзамена на водительские права Общество, 18:56
Times узнала об идее Британии затянуть бои на Украине до 2025 года Политика, 18:21
На северо-западе Японии произошло еще несколько землетрясений Общество, 18:11
Четырехлетняя девочка стала 25-й жертвой обстрела Белгорода Политика, 18:05
Три кандидата подали документы для регистрации на президентских выборах Политика, 17:56
Мэр Белгорода назвал фейком сообщения о минировании города «Лепестками» Политика, 17:51
Снаряд попал в частный дом в белгородском поселке Красное Политика, 17:28