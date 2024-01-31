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Россиянка успешно начала защиту титула на турнире WTA в Австрии

Россиянка Потапова успешно начала защиту титула на турнире WTA в Австрии
Анастасия Потапова без проблем победила в первом круге в Линце итальянку Сару Эррани. За выход в 1/4 финала она поспорит с еще одной итальянкой — Элизабеттой Коччаретто
Анастасия Потапова
Анастасия Потапова (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA в австрийском Линце.

В первом матче 22-летняя россиянка, посеянная на турнире под пятым номером, победила итальянку Сару Эррани, 99-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:3.

В следующем матче Потапова сыграет с еще одной итальянкой — Элизабеттой Коччаретто.

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Потапова занимает 27-е место в мировом рейтинге. На счету россиянки два титула WTA, в том числе она победила в Линце в прошлом году.

Турнир в Линце завершится 4 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €802 тыс.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Анастасия Потапова
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