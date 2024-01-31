Россиянка успешно начала защиту титула на турнире WTA в Австрии
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA в австрийском Линце.
В первом матче 22-летняя россиянка, посеянная на турнире под пятым номером, победила итальянку Сару Эррани, 99-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:3.
В следующем матче Потапова сыграет с еще одной итальянкой — Элизабеттой Коччаретто.
Потапова занимает 27-е место в мировом рейтинге. На счету россиянки два титула WTA, в том числе она победила в Линце в прошлом году.
Турнир в Линце завершится 4 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €802 тыс.
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