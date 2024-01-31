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Валиева прервала тренировки с Тутберидзе после дисквалификации за допинг

Валиева прервала тренировки в группе Тутберидзе после дисквалификации за допинг
Российская фигуристка после вердикта CAS 29 января не посещает тренировки в группе Этери Тутберидзе, сообщили источники «РИА Новости» и ТАСС
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Российская фигуристка Камила Валиева прервала тренировки в группе Этери Тутберидзе после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу. Об этом «РИА Новости» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Источник ТАСС заявил, что Валиева не тренировалась с прошлой недели. «Камила в конце прошлой недели уехала выступать в Санкт-Петербург, потом было решение [CAS]. Она так и не возвращалась на лед», — рассказал он.

РБК обратился за комментарием к Тутберидзе.

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Этери Тутберидзе и Камила Валиева

CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года. CAS постановил, что все ее результаты с этого момента (то есть со сдачи положительной пробы на чемпионате России) должны быть аннулированы.

Валиева на время отстранения не имеет права тренироваться за государственные деньги. По этой причине она не могла продолжить заниматься с Тутберидзе на прежних условиях, отмечает «РИА Новости».

Тутберидзе ранее 31 января заявила, что у нее нет вопросов к Валиевой, она уверена в ее чистоте и будет и дальше всячески поддерживать свою подопечную.

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Иван Витченко Иван Витченко, Елена Степанова Елена Степанова
фигурное катание Камила Валиева Этери Тутберидзе
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