Тренер отверг обвинения российской прыгуньи в воду в домогательствах

Мария Бруенок рассказала, что тренер сборной Павел Муякин пригласил ее к себе в номер и поцеловал. Тот в ответил заявил, что у него был только один рабочий контакт со спортсменкой, а «не то, как она это преподносит»

Мария Бруенок (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Тренер сборной России по прыжкам в воду Павел Муякин считает необоснованными обвинения в сексуальных домогательствах со стороны спортсменки Марии Бруенок. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«У нас был только один контакт с Бруенок, рабочий, а не то, как она это преподносит. У меня огромный тренерский стаж, мне 61 год. И тут такое обвинение, ни на чем не основанное. Я, разумеется, его опровергаю», — сказал Муякин.

Тренер рассказал, что после обвинений его отстраняли, но он уже вернулся к работе. «Вчера был в Саратове, пытался поговорить с ней, прояснить, зачем все это она делает, но не получилось с ней нормально это обсудить», — добавил Муякин.

19-летняя Бруенок, член сборной России по прыжкам в воду, ранее рассказала, что Муякин проявлял к ней «повышенный интерес, не связанный со спортом», присылал сообщения эротического характера и однажды поцеловал.