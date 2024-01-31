Тренер отверг обвинения российской прыгуньи в воду в домогательствах
Тренер сборной России по прыжкам в воду Павел Муякин считает необоснованными обвинения в сексуальных домогательствах со стороны спортсменки Марии Бруенок. Об этом он заявил «Матч ТВ».
«У нас был только один контакт с Бруенок, рабочий, а не то, как она это преподносит. У меня огромный тренерский стаж, мне 61 год. И тут такое обвинение, ни на чем не основанное. Я, разумеется, его опровергаю», — сказал Муякин.
Тренер рассказал, что после обвинений его отстраняли, но он уже вернулся к работе. «Вчера был в Саратове, пытался поговорить с ней, прояснить, зачем все это она делает, но не получилось с ней нормально это обсудить», — добавил Муякин.
19-летняя Бруенок, член сборной России по прыжкам в воду, ранее рассказала, что Муякин проявлял к ней «повышенный интерес, не связанный со спортом», присылал сообщения эротического характера и однажды поцеловал.
На связи с проверенными новостями
Президентские акции: какие бумаги держит Владимир Путин
В 2024 году российские компании могут выплатить рекордную сумму дивидендов
Financial Times назвал возможных преемников Залужного
Американцев предупредили о риске «смертельной спирали» в экономике. Что это значит
Боррель сообщил о «соблазнах примирения» с Россией
Новый российский автомобильный бренд: раскрыто название и другие подробности
Эксклюзив: Доходы российских букмекеров резко выросли в 2023 году
Оплату воды без счетчиков в Москве подняли в разы. Как не переплачивать
Илон Маск заявил о вживлении первому человеку нейрочипа в мозг
Глава ЦРУ признал потерю неоспоримого превосходства