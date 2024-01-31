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Тренер отверг обвинения российской прыгуньи в воду в домогательствах

Тренер Муякин отверг обвинения прыгуньи в воду Бруенок в домогательствах
Мария Бруенок рассказала, что тренер сборной Павел Муякин пригласил ее к себе в номер и поцеловал. Тот в ответил заявил, что у него был только один рабочий контакт со спортсменкой, а «не то, как она это преподносит»
Мария Бруенок
Мария Бруенок (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Тренер сборной России по прыжкам в воду Павел Муякин считает необоснованными обвинения в сексуальных домогательствах со стороны спортсменки Марии Бруенок. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«У нас был только один контакт с Бруенок, рабочий, а не то, как она это преподносит. У меня огромный тренерский стаж, мне 61 год. И тут такое обвинение, ни на чем не основанное. Я, разумеется, его опровергаю», — сказал Муякин.

Российская прыгунья в воду рассказала о домогательствах тренера
Спорт
Мария Бруенок

Тренер рассказал, что после обвинений его отстраняли, но он уже вернулся к работе. «Вчера был в Саратове, пытался поговорить с ней, прояснить, зачем все это она делает, но не получилось с ней нормально это обсудить», — добавил Муякин.

19-летняя Бруенок, член сборной России по прыжкам в воду, ранее рассказала, что Муякин проявлял к ней «повышенный интерес, не связанный со спортом», присылал сообщения эротического характера и однажды поцеловал.

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Иван Витченко Иван Витченко
прыжки в воду сексуальные домогательства
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