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Российская прыгунья в воду рассказала о домогательствах тренера

Российская прыгунья в воду Бруенок рассказала о домогательствах тренера
Призер чемпионата России, 19-летняя Мария Бруенок, сообщила, что Павел Муякин проявлял к ней «повышенный интерес, не связанный со спортом», присылал сообщения эротического характера и однажды поцеловал
Мария Бруенок
Мария Бруенок (Фото: Егор Алеев/ТАСС)

Член сборной России по прыжкам в воду Мария Бруенок рассказала Metaratings, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны тренера национальной команды Павла Муякина.

«Два месяца назад на тренировочном мероприятии я столкнулась со следующей ситуацией: тренер из Казани Муякин Павел Борисович начал проявлять повышенный интерес, не связанный с моей спортивной деятельностью. На тот момент я насторожилась и отдалилась от какого-либо общения с ним», — рассказала 19-летняя Бруенок.

По словам спортсменки, через две недели после окончания соревнований она получила личные сообщения, в которых содержалась «информация эротического характера, сопровождающаяся текстом, предполагающим тесные отношения».

Бруенок рассказала, что обратилась к своему личному тренеру и они приняли решение написать заявление. Через несколько дней Муякин был отстранен от тренерской работы с запретом на посещение соревнований и официальных сборов. Однако 30 января он был замечен на территории бассейна в Саратове во время тренировки спортсменов. После этого Бруенок решила предать огласке свою историю.

Спортсменка рассказала про один из эпизодов с домогательствами Муякина. По словам Бруенок, специалист пригласил ее к себе в номер, чтобы обсудить тренировочный процесс, но в итоге начал приставать. «Начал рассказывать, мол, мне нравятся такие умные и красноречивые девочки, как ты, ты мне очень нравишься. То есть разговор личного характера. А дальше он меня поцеловал в губы. Я ни слова не сказала, на горячую голову не хотелось что-либо делать. Я просто развернулась и ушла», — сказала Бруенок.

РБК обратился за комментариями в Минспорт и Российскую федерацию по прыжкам в воду.

Муякин возглавляет сборную Татарстана по прыжкам в воду. Бруенок является призером чемпионата России

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прыжки в воду сексуальные домогательства
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