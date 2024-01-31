Путин объяснил действия чиновников WADA в отношении России

Президент отметил, что в 2025 году у первых лиц WADA заканчиваются полномочия, и чиновники делают все, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает. Также он заявил, что без России крупные соревнования становятся ущербными

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Первые лица Всемирного антидопингового агентства (WADA) делают все, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает, ведь в 2025 году заканчиваются их полномочия. Об этом на встрече с доверенными лицами заявил кандидат в президенты, действующий глава Российской Федерации Владимир Путин.

По словам Путина, в мировом спорте сейчас каждый шаг зависит от спонсоров, а эти спонсоры, крупные компании, зависят от политических элит своих государств. «Для того чтобы держать этот удар, международные чиновники должны иметь характер и чистые руки. <...> В WADA у первых лиц заканчивается срок исполнения обязанностей в 2025 году, очень хочется продлить этот срок, и они делают все, чтобы оправдать ожидания тех, кто их поддерживает», — сказал Путин.

Президент добавил, что без российских спортсменов крупные международные соревнования становятся ущербными. «Кстати говоря, даже порядочные люди в этой сфере, спортсмены, понимают это и сожалеют о том, что происходит. Мы со своей стороны будем придерживаться принципов олимпизма», — отметил Путин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в декабре 2019 года было признано исполкомом WADA не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. WADA отстранило российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. РУСАДА обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS), который в декабре 2020 года смягчил санкции WADA и сократил отстранение до двух лет (до 16 декабря 2022-го).

Уже после окончания отстранения WADA решило, что РУСАДА по-прежнему не соответствует кодексу. Глава WADA Витольд Банька говорил, что антидопинговый кодекс не внедрен в российские законы и это служит препятствием для автоматического восстановления полноценного статуса РУСАДА. В РУСАДА заявляли, что не могут влиять на законодательство страны.

После февраля 2022 года российские спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях, лишь некоторые федерации допустили их на турниры под нейтральным флагом.