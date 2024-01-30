Гол футболиста ЦСКА вывел сборную Узбекистана в четвертьфинал Кубка Азии
Футболисты сборной Узбекистана обыграли команду Таиланда счетом 2:1 в 1/8 финала Кубка Азии.
В составе победителей голы забили Азизбек Тургунбоев (37-я минута) и Аббос Файзуллаев (65). У проигравших отличился Супачок Сарачат (58).
Полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев, который забил свой второй гол на нынешнем турнире, вышел в основном составе и был заменен на 63-й минуте.
Лучший результат Узбекистана на Кубке Азии — четвертое место в 2011 году.
В 1/4 финала сборная Узбекистана сыграет против команды Катара, хозяев турнира. Встреча состоится 3 февраля.
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