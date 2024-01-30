 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Гол футболиста ЦСКА вывел сборную Узбекистана в четвертьфинал Кубка Азии

Гол футболиста ЦСКА Файзуллаева вывел Узбекистан в четвертьфинал Кубка Азии
Узбекистанская команда в 1/8 финала обыграла Таиланд со счетом 2:1. За выход в полуфинал она теперь поспорит с хозяевами турнира — сборной Катара
Игроки сборной Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана (Фото: Adam Nurkiewicz / Getty Images)

Футболисты сборной Узбекистана обыграли команду Таиланда счетом 2:1 в 1/8 финала Кубка Азии.

В составе победителей голы забили Азизбек Тургунбоев (37-я минута) и Аббос Файзуллаев (65). У проигравших отличился Супачок Сарачат (58).

Полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев, который забил свой второй гол на нынешнем турнире, вышел в основном составе и был заменен на 63-й минуте.

Лучший результат Узбекистана на Кубке Азии — четвертое место в 2011 году.

В 1/4 финала сборная Узбекистана сыграет против команды Катара, хозяев турнира. Встреча состоится 3 февраля.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео

Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим

Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах

Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам

Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз

Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Узбекистан
Материалы по теме
Сборная Узбекистана по футболу вышла в плей-офф Кубка Азии
Спорт
Сборная Таджикистана по футболу вышла в плей-офф дебютного Кубка Азии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 29 янв, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 29 янв, 16:24
ЦИК опубликовала декларацию Владимира Путина Политика, 17:31
Птичий грипп впервые зафиксировали у пингвинов в Антарктиде Общество, 17:27
Две процедуры за визит: возможности и ограничения аппаратной косметологии РБК и Вирсавия, 17:19
Власти США конфисковали $150 млн в криптовалюте у наркоторговца Крипто, 17:16
Бигтехи США удивляют инвесторов: в чем ошибаются эксперты Bank Of America Pro, 17:10
Хави назвал причину ухода из «Барселоны» Спорт, 17:07
The Spectator сообщил о недоумении на Западе из-за «увольнения» Залужного Политика, 16:53
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
В Канаде не согласились с решением ISU отдать России бронзу Олимпиады Спорт, 16:39
МВФ улучшил прогноз по экономике России Экономика, 16:39
Заселиться уже летом: дома в Москве, которые сдадут раньше срока РБК и ПИК, 16:32
Кто из мировых лидеров оказывался под следствием и почему Политика, 16:31 
Проводникам после гибели кота Твикса запретили выбрасывать животных Общество, 16:29
Гол футболиста ЦСКА вывел сборную Узбекистана в четвертьфинал Кубка Азии Спорт, 16:26
Глава ЦРУ заявил о потере «неоспоримого превосходства» США Политика, 16:09