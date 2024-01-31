Россиянка вышла в 1/4 финала турнира WTA в Таиланде после отказа испанки
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA в Хуахине (Таиланд).
Во втором круге 19-летняя россиянка победила испанку Паулу Бадосу, 83-ю ракетку мира. Испанка из-за травмы отказалась от борьбы при счете 6:2, 3:4 в пользу россиянки.
В следующем матче соперницей Шнайдер станет венгерка Далма Галфи.
Шнайдер сейчас занимает 108-е место в рейтинге WTA. В парном разряде она выиграла три юниорских турнира «Большого шлема» — Australian Open (2022), Уимблдон (2021) и US Open (2022). В сентябре прошлого года она впервые в своей карьере вышла в финал турнира WTA, где уступила Онс Жабер из Туниса.
Турнир в Хуахине завершится 4 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $267 тыс.
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