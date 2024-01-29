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Россиянка победила первую ракетку турнира WTA в Таиланде

Россиянка Шнайдер победила первую ракетку турнира WTA в Хуахине Линетт
Диана Шнайдер обыграла Магду Линетт со счетом 6:4, 1:6, 6:1 и в следующем круге турнира в Хуахине может встретиться с Паулой Бадосой
Диана Шнайдер
Диана Шнайдер (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Россиянка Диана Шнайдер стартовала с победы на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хуахине (Таиланд), призовой фонд которого превышает $267 тыс.

В первом круге Шнайдер, 108-я ракетка мира, обыграла польку Магду Линетт (37-я), получившую первый номер посева, со счетом 6:4, 1:6, 6:1.

Другая россиянка Камилла Рахимова (84-я) уступила японке Нао Хибино (94-я) со счетом 6:7 (4:7), 0:6.

Шнайдер в следующем круге встретится с Ланланой Тараруди (Таиланд) или Паулой Бадосой (Испания).

Российская теннисистка поднялась на 37 строчек в мировом рейтинге
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Анна Калинская&nbsp;

На завершившемся в воскресенье Australian Open Шнайдер вылетела в первом круге, Рахимова — во втором. Лучший результат из россиянок показала Анна Калинская, дошедшая до четвертьфинала.

Победительница турнира в Хуахине получит $36 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков.

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