Россиянка победила первую ракетку турнира WTA в Таиланде
Россиянка Диана Шнайдер стартовала с победы на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хуахине (Таиланд), призовой фонд которого превышает $267 тыс.
В первом круге Шнайдер, 108-я ракетка мира, обыграла польку Магду Линетт (37-я), получившую первый номер посева, со счетом 6:4, 1:6, 6:1.
Другая россиянка Камилла Рахимова (84-я) уступила японке Нао Хибино (94-я) со счетом 6:7 (4:7), 0:6.
Шнайдер в следующем круге встретится с Ланланой Тараруди (Таиланд) или Паулой Бадосой (Испания).
На завершившемся в воскресенье Australian Open Шнайдер вылетела в первом круге, Рахимова — во втором. Лучший результат из россиянок показала Анна Калинская, дошедшая до четвертьфинала.
Победительница турнира в Хуахине получит $36 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков.
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