Игорь Денисов начал тренерскую карьеру
Бывший капитан сборной России по футболу Игорь Денисов стал тренером команды 2011 года в академии «Торпедо». Об этом сообщается на сайте московского клуба.
Для 39-летнего Денисова это будет первый опыт тренерской работы.
Денисов во время своей игровой карьеры выступал за «Зенит», «Анжи», московское «Динамо» и «Локомотив». Бывший полузащитник является четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
В сборной России Денисов провел 53 матча, играл на Евро-2012 и чемпионате мира 2014 года. Карьеру завершил в мае 2019-го.
«Торпедо» сейчас выступает в Первой лиге, перед зимней паузой команда занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 27 очков в 20 турах. В январе «Торпедо» возглавил Олег Кононов.
На связи с проверенными новостями
Президентские акции: какие бумаги держит Владимир Путин
В 2024 году российские компании могут выплатить рекордную сумму дивидендов
Financial Times назвал возможных преемников Залужного
Американцев предупредили о риске «смертельной спирали» в экономике. Что это значит
Боррель сообщил о «соблазнах примирения» с Россией
Новый российский автомобильный бренд: раскрыто название и другие подробности
Эксклюзив: Доходы российских букмекеров резко выросли в 2023 году
Оплату воды без счетчиков в Москве подняли в разы. Как не переплачивать
Илон Маск заявил о вживлении первому человеку нейрочипа в мозг
Как Клинтон поможет Украине попасть в НАТО
Глава ЦРУ признал потерю неоспоримого превосходства