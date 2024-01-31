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Игорь Денисов начал тренерскую карьеру

Бывший капитан сборной России Игорь Денисов начал тренерскую карьеру в «Торпедо»
Бывший полузащитник «Зенита» стал тренером в академии московского «Торпедо»
Фото: torpedo.ru
Фото: torpedo.ru

Бывший капитан сборной России по футболу Игорь Денисов стал тренером команды 2011 года в академии «Торпедо». Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Для 39-летнего Денисова это будет первый опыт тренерской работы.

Денисов во время своей игровой карьеры выступал за «Зенит», «Анжи», московское «Динамо» и «Локомотив». Бывший полузащитник является четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

В сборной России Денисов провел 53 матча, играл на Евро-2012 и чемпионате мира 2014 года. Карьеру завершил в мае 2019-го.

«Торпедо» сейчас выступает в Первой лиге, перед зимней паузой команда занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 27 очков в 20 турах. В январе «Торпедо» возглавил Олег Кононов.

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