Бывший тренер «Спартака» возглавил московское «Торпедо»

Новым главным тренером «Торпедо» стал Олег Кононов. Московский клуб занимает восьмое место в Первой лиге после 20 туров

Олег Кононов (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Олег Кононов назначен главным тренером «Торпедо». Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Контракт с 57-летним специалистом рассчитан на 2,5 года.

Последним место работы тренера был раменский «Сатурн», который он возглавил летом прошлого года.

С ноября 2018 года до сентября 2019-го Кононов тренировал московский «Спартак». Клуб тогда занял в чемпионате России пятое место, в заключительном туре уступив ЦСКА четвертую строчку, которая дает прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. В августе 2019-го «красно-белые» не смогли пройти квалификацию еврокубка, дважды проиграв португальской «Браге» в раунде плей-офф.

В России Кононов также тренировал тульский «Арсенал», «Краснодар» и «Ахмат».

«Торпедо» начало сезона с испанцем Пепом Клотетом в качестве главного тренера. Он был отправлен в отставку 3 октября. После этого командой руководил Артем Горлов.

Кроме того, в «Торпедо» сменился президент — эту должность вместо Ярослава Савина занял Александр Волнушкин.

Перед зимней паузой в Первой лиге «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 27 очков в 20 турах.