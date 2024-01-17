Бывший тренер «Спартака» возглавил московское «Торпедо»
Олег Кононов назначен главным тренером «Торпедо». Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Контракт с 57-летним специалистом рассчитан на 2,5 года.
Последним место работы тренера был раменский «Сатурн», который он возглавил летом прошлого года.
С ноября 2018 года до сентября 2019-го Кононов тренировал московский «Спартак». Клуб тогда занял в чемпионате России пятое место, в заключительном туре уступив ЦСКА четвертую строчку, которая дает прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. В августе 2019-го «красно-белые» не смогли пройти квалификацию еврокубка, дважды проиграв португальской «Браге» в раунде плей-офф.
В России Кононов также тренировал тульский «Арсенал», «Краснодар» и «Ахмат».
«Торпедо» начало сезона с испанцем Пепом Клотетом в качестве главного тренера. Он был отправлен в отставку 3 октября. После этого командой руководил Артем Горлов.
Кроме того, в «Торпедо» сменился президент — эту должность вместо Ярослава Савина занял Александр Волнушкин.
Перед зимней паузой в Первой лиге «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 27 очков в 20 турах.
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