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«Спартак» показал проект нового Дворца спорта в Тушино

«Спартак» показал проект нового Дворца спорта в Тушино
В комплексе общей площадью 110 тыс. кв. м в том числе разместятся полноформатный крытый манеж, три футбольных поля, два из которых — на крыше дворца. Объект будет построен рядом с «ЛУКОЙЛ-Ареной», домашним стадионом «красно-белых»
Фото: spartak.com
Фото: spartak.com

Представлен проект строительства Дворца спорта «Спартак-Москва» в Тушино. Об этом сообщается на сайте «красно-белых».

Объект будет построен в непосредственной близости от домашнего стадиона «Спартака» — «ЛУКОЙЛ-Арены», на пересечении улиц Игоря Нетто и Аэроклубной. Проект будет реализован на средства инвесторов — ЛУКОЙЛа и Вагита Алекперова (основатель ЛУКОЙЛа).

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Манфред Угальде (слева)

В комплексе общей площадью 110 тыс. кв. м разместятся полноформатный крытый манеж, три футбольных поля, пять залов специализированной спортивной подготовки, зал двигательной активности для детей, реабилитационно-восстановительный центр, конференц-центр с залами-трансформерами и размещением до 600 человек, 28 раздевалок, столовая для спортсменов, тренерские и судейские комнаты, 100-метровая беговая дорожка с датчиками скорости движения и парковка более чем на 1 тыс. машино-мест.

Отмечается, что уникальным решением станет размещение двух полноформатных футбольных полей на кровле дворца на уровне пятого этажа. Одно из полей получит трибуны на 3 тыс. мест и будет сертифицировано для проведения официальных матчей.

Проект также предполагает благоустройство прилегающей территории реки Химка. Кроме того, рядом с будущим Дворцом спорта началось строительство гостиницы на 300 номеров для спортсменов и гостей города.

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