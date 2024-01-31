«Локомотив» объявил о переходе нападающего сборной Боснии и Герцеговины
Нападающий французской «Тулузы» Саид Хамулич перешел в «Локомотив». Об этом сообщается на сайте российского клуба.
Босниец был взят в аренду. Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца сезона 2023/24 и предусматривает опцию выкупа.
В сезоне 2022/23 Хамулич сыграл 17 матчей за польскую «Сталь», забив девять голов и сделав четыре результативные передачи, а затем перешел в «Тулузу». В текущем сезоне форвард выступал в аренде в нидерландском «Витессе», где в 14 матчах отметился одним ассистом.
Хамулич также является игроком сборной Боснии и Герцеговины, за которую сыграл шесть матчей. Футболист будет выступать за «Локомотив» под номером 97.
«Локомотив» перед зимней паузой занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 матчах.
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