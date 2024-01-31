«Локомотив» объявил о переходе форварда сборной Боснии и Герцеговины Хамулича

«Локомотив» объявил о переходе нападающего сборной Боснии и Герцеговины

Московский клуб взял в аренду до конца сезона форварда французской «Тулузы» Саида Хамулича

Саид Хамулич (Фото: fclm.ru)

Нападающий французской «Тулузы» Саид Хамулич перешел в «Локомотив». Об этом сообщается на сайте российского клуба.

Босниец был взят в аренду. Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца сезона 2023/24 и предусматривает опцию выкупа.

В сезоне 2022/23 Хамулич сыграл 17 матчей за польскую «Сталь», забив девять голов и сделав четыре результативные передачи, а затем перешел в «Тулузу». В текущем сезоне форвард выступал в аренде в нидерландском «Витессе», где в 14 матчах отметился одним ассистом.

Хамулич также является игроком сборной Боснии и Герцеговины, за которую сыграл шесть матчей. Футболист будет выступать за «Локомотив» под номером 97.

«Локомотив» перед зимней паузой занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 матчах.