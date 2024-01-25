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Лучший бомбардир «Локомотива» отказался от перехода в «Зенит»

Источники РБК: игрок «Локомотива» Наир Тикнизян отказался от перехода в «Зенит»
Наир Тикнизян в этом сезоне забил восемь мячей. В последние дни обсуждался его переход из «Локомотива» в «Зенит», но источники «РБК Спорт» сообщили о срыве переговоров. Футболист опубликовал в соцсети мем о провале
Наир Тикнизян
Наир Тикнизян (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Лучший бомбардир московского «Локомотива» Наир Тикнизян принял решение не переходить в петербургский «Зенит», сообщили «РБК Спорт» два источника, не связанные друг с другом. «Чемпионат» со ссылкой на источник пишет, что срыв переговоров произошел из-за разногласий по зарплате.

«Чемпионат» сообщает, что Тикнизян запросил зарплату у петербургского клуба около €2 млн — по данным журналиста Ивана Карпова, именно от такой суммы в «Зените» ранее отказался футболист Данил Круговой, решивший уйти в ЦСКА. RT пишет, что Тикнизяну предложили 10 млн руб. в месяц.

Тикнизян опубликовал в сторис Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) мем Directed by Robert B. Weide, который обычно означает провал или неловкую ситуацию.

Защитник сборной Армении в этом сезоне забил шесть голов в РПЛ и два в Кубке России.

23 января Карпов писал в телеграм-канале, что трансфер 24-летнего Тикнизяна обойдется «Зениту» в €8 млн плюс бонусы. По данным «Чемпионата», Тикнизяну в Петербурге предложили зарплату €1,2 млн в год — вдвое больше, чем он зарабатывает в «Локомотиве».

РБК обратился за комментарием к агенту футболиста Александру Клюеву, председателю правления «Зенита» Александру Медведеву, направил запрос в пресс-службу ФК «Локомотив».

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Тикнизян родился в Санкт-Петербурге, играл за юношеские и молодежную сборную России, но в прошлом году перешел в сборную Армении, за которую успел провести уже десять матчей и забить один гол.

В декабре Тикнизян говорил, что Transfermarkt в 14 раз завысил его трансферную стоимость, которая на самом деле составляет €500 тыс.

«Локомотив» после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице, «Зенит» идет вторым.

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