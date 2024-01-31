Клуб КХЛ продлил контракт с латвийским тренером
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте владивостокской команды КХЛ.
Новое соглашение с 53-летним латвийским специалистом рассчитано до конца сезона 2025/26.
Тамбиев возглавляет «Адмирал» с ноября 2021 года. В прошлом сезоне клуб впервые в своей истории вышел во второй раунд плей-офф, где уступил будущему финалисту Кубка Гагарина казанскому «Ак Барсу».
В нынешнем сезоне «Адмирал» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков в 57 матчах.
Ранее Тамбиев тренировал казахстанскую «Сарыарку», с который дважды побеждал в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). петербургское «Динамо», «Ригу», новокузнецкий «Металлург», юниорскую и молодежную сборные Латвии.
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