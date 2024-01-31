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Клуб КХЛ продлил контракт с латвийским тренером

Клуб КХЛ «Адмирал» продлил контракт с главным тренером Тамбиевым
Новое соглашение «Адмирала» с Леонидом Тамбиевым рассчитано до конца сезона 2025/26
Леонид Тамбиев
Леонид Тамбиев (Фото: Семен Середа / ТАСС)

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте владивостокской команды КХЛ.

Новое соглашение с 53-летним латвийским специалистом рассчитано до конца сезона 2025/26.

Тамбиев возглавляет «Адмирал» с ноября 2021 года. В прошлом сезоне клуб впервые в своей истории вышел во второй раунд плей-офф, где уступил будущему финалисту Кубка Гагарина казанскому «Ак Барсу».

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Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

В нынешнем сезоне «Адмирал» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков в 57 матчах.

Ранее Тамбиев тренировал казахстанскую «Сарыарку», с который дважды побеждал в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). петербургское «Динамо», «Ригу», новокузнецкий «Металлург», юниорскую и молодежную сборные Латвии.

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