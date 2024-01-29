Стал известен третий участник плей-офф КХЛ в Восточной конференции
Уфимский «Салават Юлаев» благодаря победе над владивостокским «Адмиралом» досрочно вышел в плей-офф КХЛ.
Матч во Владивостоке завершился со счетом 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). У хозяев шайбу забросил Джованни Фьоре (на седьмой минуте), у гостей отличились Данил Алалыкин (32) и 19-летний Ярослав Цулыгин (55), который забил первый гол в КХЛ.
«Салават Юлаев» набрал 77 очков в 57 матчах и стал третьим участником розыгрыша Кубка Гагарина на Востоке после магнитогорского «Металлурга» и омского «Авангарда».
В Западной конференции в плей-офф, который начнется 29 февраля, вышли петербургский СКА, московские «Динамо» и «Спартак», ярославский «Локомотив» и нижегородское «Торпедо».
В другом матче игрового дня хабаровский «Амур» прервал девятиматчевую серию поражений, обыграв магнитогорский «Металлург» со счетом 7:6.
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