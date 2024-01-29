«Салават Юлаев» стал третьим участником плей-офф КХЛ в Восточной конференции

Стал известен третий участник плей-офф КХЛ в Восточной конференции

«Салават Юлаев» вышел в плей-офф, победив в гостях «Адмирал» благодаря шайбе 19-летнего защитника Ярослава Цулыгина. Ранее в Восточной конференции места в плей-офф себе обеспечили «Металлург» и «Авангард»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Уфимский «Салават Юлаев» благодаря победе над владивостокским «Адмиралом» досрочно вышел в плей-офф КХЛ.

Матч во Владивостоке завершился со счетом 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). У хозяев шайбу забросил Джованни Фьоре (на седьмой минуте), у гостей отличились Данил Алалыкин (32) и 19-летний Ярослав Цулыгин (55), который забил первый гол в КХЛ.

«Салават Юлаев» набрал 77 очков в 57 матчах и стал третьим участником розыгрыша Кубка Гагарина на Востоке после магнитогорского «Металлурга» и омского «Авангарда».

В Западной конференции в плей-офф, который начнется 29 февраля, вышли петербургский СКА, московские «Динамо» и «Спартак», ярославский «Локомотив» и нижегородское «Торпедо».

В другом матче игрового дня хабаровский «Амур» прервал девятиматчевую серию поражений, обыграв магнитогорский «Металлург» со счетом 7:6.