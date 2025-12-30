 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Борнмут 1 1,56 x 4,3 2 5,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1 1,38 x 5 2 7,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Астон Вилла 1 1,46 x 4,6 2 7,3 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Экваториальная Гвинея Алжир 1 5,4 x 3,4 2 1,75 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Габон Кот-д'Ивуар 1 8,5 x 4 2 1,45 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мозамбик Камерун 1 5,8 x 3,5 2 1,7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Олимпиада-2026⁠,
0

FIS дала нейтральный статус еще пяти российским спортсменам

Сюжет
Олимпиада-2026
Допуск на международные турниры получили фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова, сноубордист Илья Хуртин, а также Илья Маньков, который выступает в прыжках на лыжах с трамплина
Никита Новицкий
Никита Новицкий (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила нейтральный статус еще пятерым российским спортсменам. Об этом сообщается на сайте FIS.

Допуск на международные старты получили фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова, сноубордист Илья Хуртин, а также Илья Маньков, который выступает в прыжках на лыжах с трамплина.

Теперь они могут принимать участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Италии.

Андреев и Новицкий участвовали в Олимпийских играх 2022 года (без наград), они выступают в могуле. Хуртин специализируется в параллельных дисциплинах сноуборда.

Россиян стали допускать к соревнованиям FIS после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
сноуборд фристайл прыжки на лыжах с трамплина Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) нейтральный статус Олимпиада-2026
Материалы по теме
Коростелев впервые после допуска попал в топ-10 гонки под эгидой FIS
Спорт
Вице-чемпионка мира и еще четыре россиянки получили допуск к турнирам FIS
Спорт
FIS дала нейтральный статус российскому вице-чемпиону Олимпиады
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 18:05
На подлете к Москве сбили четвертый дрон Политика, 20:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:53
Магнус Карлсен в девятый раз выиграл чемпионат мира по блицу Спорт, 20:45
Умер известный иллюзионист Эмиль Кио. Каким его запомнят? Общество, 20:38 
Зеленский рассказал о желании Трампа повысить зарплаты на Украине Политика, 20:37
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
FIS дала нейтральный статус еще пяти российским спортсменам Спорт, 20:29
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Москва выразила протест странам Прибалтики из-за мер против посольств Политика, 20:22
Жители Раменского остались без света из-за аварии Общество, 20:10
Суд в Армении отпустил миллиардера Карапетяна из СИЗО под домашний арест Политика, 20:08
Звезда НБА Йокич пропустит минимум месяц из-за травмы колена Спорт, 20:05
Зеленский определился с кандидатурой на должность главы своего офиса Политика, 20:05
Reuters рассказал, как новые власти Сирии пошли на уступки алавитам Политика, 19:54
Белоусов назвал российскую армию самой боеспособной в мире Политика, 19:40