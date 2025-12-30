FIS дала нейтральный статус еще пяти российским спортсменам
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила нейтральный статус еще пятерым российским спортсменам. Об этом сообщается на сайте FIS.
Допуск на международные старты получили фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова, сноубордист Илья Хуртин, а также Илья Маньков, который выступает в прыжках на лыжах с трамплина.
Теперь они могут принимать участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Италии.
Андреев и Новицкий участвовали в Олимпийских играх 2022 года (без наград), они выступают в могуле. Хуртин специализируется в параллельных дисциплинах сноуборда.
Россиян стали допускать к соревнованиям FIS после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах