FIS дала нейтральный статус еще пяти российским спортсменам

Допуск на международные турниры получили фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова, сноубордист Илья Хуртин, а также Илья Маньков, который выступает в прыжках на лыжах с трамплина

Никита Новицкий (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила нейтральный статус еще пятерым российским спортсменам. Об этом сообщается на сайте FIS.

Допуск на международные старты получили фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова, сноубордист Илья Хуртин, а также Илья Маньков, который выступает в прыжках на лыжах с трамплина.

Теперь они могут принимать участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Италии.

Андреев и Новицкий участвовали в Олимпийских играх 2022 года (без наград), они выступают в могуле. Хуртин специализируется в параллельных дисциплинах сноуборда.

Россиян стали допускать к соревнованиям FIS после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны.