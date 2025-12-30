Хабиб Нурмагомедов рассказал о несправедливости в UFC

Бывший чемпион UFC отметил, что промоушен хочет бойцов, которые активно проявляют себя вне октагона, а некоторым могут не продлить контракт, хотя у них нет поражений

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в рамках дискуссии на Всемирном спортивном саммите, проходящем в Дубае, высказался о несправедливости в американском промоушене.

«Мне грустно от промоушенов США, потому что за последние несколько лет они немного меняют политику, и мне это не нравится, <...> мы видели так много бойцов, которых просто срезали, а они даже не проигрывали в UFC. У них просто заканчивается контракт, а им не дают новый. Я думаю, это несправедливо. Это то, что мне не нравится», — сказал Нурмагомедов.

Он отметил, что сейчас в UFC хотят бойцов, которые «болтают и пьют». «С одной стороны, я понимаю это, но, в конце концов, это спорт. Лучший против лучшего. А не лучший танцор, или у кого лучшая прическа, или у кого больше подписчиков», — добавил Нурмагомедов.

В декабре непобежденного российского бойца Рината Фахретдинова исключили из ростера UFC. Позже спортсмен заявил, что у него закончился контракт и организация «по определенным причинам» решила его не продлевать. Всего в смешанных единоборствах на его счету 24 победы, одна ничья и одно поражение.

Нурмагомедов — бывший боец MMA, трижды защитил титул чемпиона в легком весе, а также с 2022 года член Зала славы UFC. В 2012 году дебютировал в промоушене UFC, а в 2020-м объявил о завершении карьеры.