Непобежденный в UFC российский боец объяснил уход из промоушена
Российский боец Ринат Фахретдинов заявил, что его контракт в UFC закончился и его по определенным причинам не продлили. Об этом спортсмен сообщил в своем телеграм-канале.
«Очень много вопросов поступает по поводу UFC. Да, информация достоверная, но есть одна помарочка. Нас никто не увольнял, у нас просто закончился контракт, и по определенным причинам его не продлили. Есть маленькие нюансы, которые здесь я вам не расскажу», — сказал Фахретдинов.
Ранее стало известно, что 34-летнего бойца исключили из ростера UFC.
В своем последнем бою 6 сентября в Париже Фахретдинов одержал досрочную победу над шведом Андреасом Густафссоном на турнире UFC Fight Night, завершив бой техническим нокаутом уже на 54-й секунде.
С момента дебюта в UFC в 2022 году российский боец провел семь поединков, в которых одержал шесть побед и один раз свел бой к ничьей.
Всего в смешанных единоборствах (MMA) на счету россиянина 24 победы, одна ничья и одно поражение.
