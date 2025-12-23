 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Кристал Пэлас 1 1,5 x 4,5 2 7,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,45 x 3,65 2 2,7 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Египет ЮАР 1 1,95 x 3,1 2 4,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,95 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,56 x 55 2 2,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Непобежденный в UFC российский боец объяснил уход из промоушена

Исключенный из UFC Фахретдинов заявил, что ушел из-за истечения контракта
23 декабря стало известно, что россиянин Фахретдинов был исключен из ростера UFC. По словам бойца, его никто не увольнял, а просто закончился контракт
Ринат Фахретдинов
Ринат Фахретдинов (Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press )

Российский боец Ринат Фахретдинов заявил, что его контракт в UFC закончился и его по определенным причинам не продлили. Об этом спортсмен сообщил в своем телеграм-канале.

«Очень много вопросов поступает по поводу UFC. Да, информация достоверная, но есть одна помарочка. Нас никто не увольнял, у нас просто закончился контракт, и по определенным причинам его не продлили. Есть маленькие нюансы, которые здесь я вам не расскажу», — сказал Фахретдинов.

Ранее стало известно, что 34-летнего бойца исключили из ростера UFC.

В своем последнем бою 6 сентября в Париже Фахретдинов одержал досрочную победу над шведом Андреасом Густафссоном на турнире UFC Fight Night, завершив бой техническим нокаутом уже на 54-й секунде.

С момента дебюта в UFC в 2022 году российский боец провел семь поединков, в которых одержал шесть побед и один раз свел бой к ничьей.

Всего в смешанных единоборствах (MMA) на счету россиянина 24 победы, одна ничья и одно поражение.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО

Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico

Трамп анонсировал создание «золотого флота» США

Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву

США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа

NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов
Авторы
Теги
Рената Утяева
Ринат Фахретдинов UFC
Материалы по теме
Непобежденного российского бойца UFC исключили из организации
Спорт
Чемпиона UFC Петра Яна вызвал на бой родной брат Илии Топурии
Спорт
Российского бойца отчислили из UFC после трех поражений подряд
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
Росреестр обновил методичку по защите жилья от мошенников. Главные пункты Недвижимость, 14:44
«Ирбис» и «Маер» запустили кампанию «Защитим хранителей гор» Пресс-релиз, 14:43
До тысячи британских пабов запретили вход лейбористам Общество, 14:37
«Дворец для народа»: как появилось и менялось московское метро Стиль, 14:34
Сыгравший почти 500 матчей в НБА американец перешел в «Партизан» Спорт, 14:30
Путин призвал нового генпрокурора Гуцана «сделать все» для россиян Общество, 14:30
Как искусственный интеллект оптимизирует бизнес-процессы Отрасли, 14:28
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
В Люберцах полиция разыскивает курьеров, перевозивших детей в сумках Общество, 14:28
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Орешкин оценил идею о переносе столицы России в Сибирь Политика, 14:24
Почему ручная работа снова в цене: пример российского бренда Pars Стиль, 14:13
Непобежденный в UFC российский боец объяснил уход из промоушена Спорт, 14:12
Прокурор запросил для экс-судьи три года условно за выстрел в таксиста Общество, 14:10
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10