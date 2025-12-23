Непобежденный в UFC российский боец объяснил уход из промоушена

23 декабря стало известно, что россиянин Фахретдинов был исключен из ростера UFC. По словам бойца, его никто не увольнял, а просто закончился контракт

Ринат Фахретдинов (Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press )

Российский боец Ринат Фахретдинов заявил, что его контракт в UFC закончился и его по определенным причинам не продлили. Об этом спортсмен сообщил в своем телеграм-канале.

«Очень много вопросов поступает по поводу UFC. Да, информация достоверная, но есть одна помарочка. Нас никто не увольнял, у нас просто закончился контракт, и по определенным причинам его не продлили. Есть маленькие нюансы, которые здесь я вам не расскажу», — сказал Фахретдинов.

Ранее стало известно, что 34-летнего бойца исключили из ростера UFC.

В своем последнем бою 6 сентября в Париже Фахретдинов одержал досрочную победу над шведом Андреасом Густафссоном на турнире UFC Fight Night, завершив бой техническим нокаутом уже на 54-й секунде.

С момента дебюта в UFC в 2022 году российский боец провел семь поединков, в которых одержал шесть побед и один раз свел бой к ничьей.

Всего в смешанных единоборствах (MMA) на счету россиянина 24 победы, одна ничья и одно поражение.